El Quabit quiere seguir sumando en tierras riojanas

Los morados que antes del paréntesis estaban viviendo el momento más dulce del curso (nueve puntos logrados de los diez en juego), retoman la actividad ante un rival que no está firmando su mejor temporada.

La marcha del principal patrocinador, Naturhouse, provocó en el cuadro de Logroño una importante reducción en el presupuesto y la consiguiente salida de varios jugadores, entre ellos Víctor Vigo o Javi García, ambos ahora en el Guadalajara.

Precisamente el pivote fue el protagonista en la rueda de prensa previa al encuentro. Javi García relataba que “a pesar de la diferencia en la clasificación –Guadalajara, sexto y La Rioja, penúltimo– ellos son los favoritos en el partido por presupuesto y por plantilla”.

A pesar de esa ‘fuga’ de jugadores, el cuadro de Logroño mantiene un plantel de suficientes garantías, con nombres destacados en el balonmano como el internacional español Ángel Fernández, el pivote Rubén Garabaya o el brasileño Fabio Chiuffa, que dejó un grato recuerdo en su periplo en Guadalajara.

A pesar del potencial, el equipo solo ha ganado dos partidos en este arranque liguero, un dato, según Javi García, casi anecdótico ya que “han llegado al proyecto jugadores que se están adaptando, pero poco a poco lo están haciendo y el equipo dará mucho de qué hablar en la segunda vuelta”.

El pivote del Quabit confía en que el regreso a la que ha sido su casa en las tres últimas temporadas, sea positivo. “Espero que no me piten demasiado”, comenta y añade que “tomé la decisión de irme porque el club había bajado el presupuesto, pero no terminé mal con el club”.

El entrenador, César Montes, tendrá a todo el equipo disponible, salvo Padilla y Alberto Sanz, que aunque ya están entrenando con el grupo no están completamente recuperados de las lesiones que se produjeron la pasada temporada.

Los objetivos

El Quabit se presenta mañana en la pista riojana con una dinámica positiva tras sumar cuatro triunfos y un empate de forma consecutiva. Es el mejor arranque liguero en la historia del Guadalajara. Sin embargo, desde el club se pide cautela. Así, el vicepresidente, Alberto Quemada, recuerda que “tenemos los pies en el suelo; seguimos siendo uno de los presupuestos más bajos de toda la liga y a pesar de que todo el mundo declara que nuestro juego es muy vistoso y alegre, seguimos teniendo como objetivo principal mantener la categoría, aunque este año sí creo que podemos estar en el centro de la tabla de una forma más cómoda”. Además, el directivo recuerda que “tenemos en la segunda vuelta desplazamientos más complicados y por eso hay que tratar de sumar el mayor número de puntos posibles en esta primera vuelta”.

Quemada también se refiere al reto social que se ha marcado la entidad. “Estamos haciendo determinados esfuerzos para llevar más gente al polideportivo y están dando sus frutos”, indica y recuerda que “en el último partido había más de 1.100 personas en el pabellón”. Así, avanza que “no será de forma permanente, pero sí tenemos la idea de jugar algún partido en el palacio Multiusos. Si somos capaces de dar espectáculo y hacer que acuda más gente hay que tratar de jugar allí. Seguramente el partido ante el Barcelona se juegue en esa instalación. Nuestra meta es aumentar la masa social del club”.