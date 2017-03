Guadalajara aspira a lograr la nominación 'Ciudad Europea del Deporte 2018'

La semana próxima, concretamente el lunes y el martes, Guadalajara recibirá la visita de la Comisión Evaluadora de ACES-Europe. Dicha comisión evaluará si nuestra ciudad reúne los requisitos pertinentes para ser considerada como “Ciudad Europea del Deporte 2018”.

La Comisión ACES Europe estará encabezada por su presidente, Gian Francesco Lupattelli, y compuesta además por el escocés John Swanson, vicepresidente ACES Europe, Jan Rijpstra, alcalde de Noordwijck y Diputado Holandés, Hugo Alonso, secretario general de ACES Europe , Antonio Garde, delegado ACES Europe en España y los miembros de ACES España, Elisa Pérez de Siles, Cristóbal Ortega y Hammadi Mahdia.

La agenda de la citada comisión incluye visita a las principales instalaciones deportivas de la ciudad, así como una presentación oficial de la Candidatura.

El martes la Comisión debatirá la aprobación de la Candidatura. La visita se completará con un recorrido por los principales monumentos de la ciudad. Posteriormente habrá rueda de prensa.

Guadalajara deberá superar una auditoría que “evaluará, entre otros criterios, la “”calidad y cuantía” de las instalaciones; la “organización de pruebas deportivas” o las “estrategias para la promoción y consolidación de la práctica deportiva entre sus ciudadanos”.

ACES-Europe (Association for European Capitales and Cities of Sport), es un organismo sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, reconocido por la Unión Europea en su Libro Blanco del Deporte. Es el ente encargado de asignar los reconocimientos europeos en materia deportiva.

En noviembre se presentó la solicitud

El pasado mes de noviembre, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, presentó por carta la solicitud para entrar a formar parte de la Candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2018.

En la misiva, el primer edil cimentaba la propuesta en la “acreditada y reconocida actuación municipal en favor del deporte, tanto desde la base como de la alta competición”.

Se subrayaba además el trabajo realizado desde el equipo de Gobierno para “compatibilizar la práctica deportiva a nivel de iniciación- de escuelas y clubes básicos- con la promoción de importantes eventos deportivos y con el concurso de deportistas de élite”.

Las referencias al lugar que ocupa nuestra ciudad en la organización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, así como en el hecho de que Guadalajara se haya convertido en “punto de encuentro de atletas, equipos y selecciones” de distintos deportes y países, eran otro de los argumentos expuestos en la misiva dirigida a Gian Francesco Lupatelli, presidente de ACES-Europe.

La apuesta por aumentar y mejorar las instalaciones deportivas, así como el “incremento notable de ayudas al deporte y de la inversión en este ámbito”, complementaban los argumentos esgrimidos en la solicitud.

“Aspiramos con orgullo y responsabilidad a lograr la nominación de Guadalajara como “Ciudad Europea del Deporte 2018”, señalaba el alcalde. Este título sería, en su opinión, “el mayor de los estímulos a la hora de seguir trabajando en favor del deporte”.

El martes, finalmente, se sabrá si Guadalajara podría formar parte de la ciudades distinguidas como “Ciudad del Deporte”.