Guadalajara cerrará el año con una intensa programación deportiva

Lo más inminente llegará este fin de semana con el VII Trofeo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal que acercará a la capital a casi mil deportistas. También el sábado se disputará la XXI Milla Ciudad de Guadalajara que recorrerá los alrededores del parque de la Concordia.

Ya en noviembre, el día 11, se celebrará el partido amistoso de las selecciones absolutas femeninas de rugby de España y Francia.

En diciembre, en el puente de la Constitución, la capital alcarreña será sede del Torneo 4 Naciones de fútbol sala femenino, con la participación de España, Francia, Italia y Portugal. Se trata de una competición que el año pasado se disputó en Alcázar de San Juan y que tuvo al combinado ruso como ganador.



Durante ese puente también se disputará el tradicional Torneo Nacional de fútbol sala base que cumple diez años y que acercará a Guadalajara a casi 1.600 niños durante cuatro días.

En las mismas fechas se celebrará el Campeonato de España de Tenis de Mesa y la clásica Media Maratón. Además, como novedad, llegará un pentatlón moderno (16 de diciembre).

El año se cerrará con la V Copa de España de Voleibol, que se ha convertido en todo un referente nacional de este deporte y en esta ocasión espera contar con 3.000 participantes. 2018 comenzará con una cita nacional de artes marciales (días 2 y 3 de enero) y la Copa de España de Tenis de Mesa, que se jugará en el polideportivo San José.

A estas citas hay que unir la visita de selecciones nacionales que eligen Guadalajara como punto de entrenamiento para sus competiciones. Estos días se ejercitan en el palacio Multiusos las de balonmano femenino junior y juvenil y próximamente llegará la selección española absoluta masculina de rugby que preparará en Guadalajara su enfrentamiento contra la selección de Canadá.

Estas actividades se suman a las más de 120 que a lo largo del año se organizan con asociaciones y clubes deportivos de la ciudad. Es la oferta deportiva de una ciudad a la que siguen llegando propuestas para celebrar más competiciones. “Nos están llamando para proponernos cosas para 2018, 2019 e incluso para 2020”, dice el concejal de Deportes, Eladio Freijo que apunta que “las federaciones nos están felicitando por el título y ya aprovechan para ofrecernos actividades. Eso demuestra que estamos vivos y así se acuerdan de nosotros para hacer alguna actuación. Cuando ofrecen algo hay que mirar la repercusión económica en la ciudad que es lo primero que valoramos cuando llega algo de fuera y si merece la pena con la inversión que tengamos que hacer”.

Freijo reconoce que no pueden hacer frente a todas las propuestas. “Hay inquietud por hacer cosas y algunas se pueden hacer y otras no porque económicamente se nos va de las manos, aunque repercuta mucho en la ciudad”, comenta y pone como ejemplo una propuesta de la Federación de Bádminton para organizar en 2018 el Campeonato de Europa. “Hablamos de una competición con 1.200 participantes durante 10 días, pero nos piden 120.000 euros y no podemos acometer esa cantidad, aunque estamos buscando la forma de no renunciar a ello”, explica el edil.

Lo que sí está ya aprobado para el próximo año es la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, la Premier League de karate –que contará con la representación de 36 países–, el Campeonato de España de Triatlón, el Campeonato de España de atletismo infantil en el mes de junio o un ambicioso mitin de atletismo que se preparará para conmemorar los 30 años de la llegada de la selección de Cuba a Guadalajara.

Además, según apunta Freijo “en las federaciones no se han cerrado las actividades del próximo año y esperamos más llamadas en los próximos días”.

Desde la Concejalía de Deportes tampoco se descarta la organización de un acto destacado para celebrar el título de Ciudad Europea del Deporte y la celebración de la Feria del Deporte, una actividad que propuso en su día el grupo municipal de Ciudadanos.

Son actividades que siguen haciendo que Guadalajara sea el principal referente del deporte nacional.