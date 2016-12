Ibercaja anticipa el reembolso de 163 millones de ayuda pública

Ibercaja formaliza el reembolso del 40 por ciento de las ayudas públicas que suscribió el FROB a Banco Caja 3 en 2013. Anticipa tres meses el vencimiento de 163 millones de euros en bonos contingentes convertibles (CoCo´s) inicialmente previsto para finales de marzo de 2017. El banco efectúa este reembolso sin recurrir a nuevas fuentes de capital, gracias a la destacada posición de solvencia y liquidez de su balance, que ha permitido obtener la preceptiva autorización por parte del Banco Central Europeo.

De este modo, la entidad cumple con su hoja de ruta de reintegro pleno de las ayudas públicas recibidas por Caja 3, que tuvo su primera amortización en marzo de 2016, con la devolución de 20 millones de euros (5 por ciento del total).

El último plazo de devolución de este instrumento, que constituyó uno de los mecanismos utilizados para impulsar la reestructuración del sector bancario español, vencerá en diciembre de 2017 y asciende a 224 millones de euros.

A lo largo de estos tres últimos años, Ibercaja ha abonado intereses al FROB, correspondientes a los 163 millones de euros de CoCo´s ahora amortizados, por 45 millones. Si bien la amortización de estos títulos conlleva una reducción del ratio de capital CET 1 de 70 puntos básicos, Ibercaja seguirá cumpliendo con holgura los ratios de capital requeridos por el Banco Central Europeo en la decisión SREP. Así, el ratio de capital CET 1 alcanzaba en Ibercaja el 12,3 por ciento al cierre de septiembre de 2016, por encima del fijado por el Banco Central Europeo para 2017 (7,25 por ciento).

En cuanto al capital total (Phased in), el Banco posee igualmente margen suficiente para absorber el impacto, puesto que se situaba en el 14,5 por ciento en septiembre de 2016, frente al 10,75 por ciento mínimo fijado por el BCE en su decisión SREP. Finalmente, la operación no impacta en el ratio de capital CET 1, que ascendía al 10,6 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2016, porque no se incluye este instrumento en el cómputo de dicho coeficiente.

Este hito, que refrenda la capacidad financiera y la credibilidad de Ibercaja ante los organismos reguladores, completa un ejercicio 2016 de relevantes avances en el Plan Estratégico 2015-2017. Asimismo, en 2016 ha formalizado un acuerdo de largo plazo con el operador especializado Aktúa para acelerar la comercialización de inmuebles y una alianza estable con Microsoft para la transformación tecnológica interna y de los canales de relación con clientes.