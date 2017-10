La Gorda de Navidad trae a la provincia un camión con 250.000 euros en premios

La Navidad también tiene su propio mega sorteo en la provincia de Guadalajara. Se trata de La Gorda de Navidad, una cita con la suerte en la que se pueden ganar distintos lotes de regalo valorados en 250.000 euros y libres de impuestos.

Para participar en el sorteo sólo hay que adquirir un boleto en el complejo del Área103. Cada uno de los 100.000 boletos que participan en el sorteo cuestan 10 euros. Las personas premiadas serán aquellas cuyos boletos coincidan con los números premiados en el Sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará el día 22 de diciembre.

Más allá de los beneficios que esto pueda acarrear a los propios participantes, el sorteo también tiene un carácter solidario, ya que sirve para recaudar fondos que irán destinados a la Fundación Nipace. El primer premio del sorteo está compuesto por un Mercedes clase A 200d Berlina con cambio automático y 7 velocidades. También contempla 60 meses de mantenimiento y hasta 2.000 euros de combustible gratis. El ganador también se llevará una Moto Peugeot Diango Evasion 125, bicicleta 27,5 PLUS BPRO X y vacaciones pagadas durante tres años.

Los maniáticos de las compras podrán disfrutar de un Día Loco en el Corte Inglés desde la 10.00 hasta las 22.00 horas. Hasta 12.000 euros podrá gastar el ganador. Un dinero al que hay que sumar otros 20.000 euros para gastar en cualquier momento en cualquier Corte Inglés. Además, la familia ganadora disfrutará de los servicios de un Personal Shopper durante todo un año.

También incluye 6.000 euros en muebles, otros 6.000 en joyas y 10.000 en oro. Para los amantes de la tecnología se incluye un Apple Watch, un Iphone 7 plus, un Macbook ProInspiración, un ordenador Apple Imac MK482, IPAD PRO 12,9 , una televisión QLED Curvo de 65 pulgadas, una GoPro Hero 5, una aspiradora Roomba 886, un robot de cocina, un dron y1.000 décimos de la lotería Nacional del Niño de la La Bruix D´Or, por si la suerte continúa.

El segundo premio está compuesto por un Mercedes GLA 200d SUV de Cambio manual y 6 velocidades con 60 meses de mantenimiento.

Al tercer ganador se le obsequiará con la cesta de la compra durante un año y hay dos cuartos premios: un crucero por el Mediterráneo asesorado por Viajes el Corte Inglés. Por último, hay ocho quintos premios, ocho cestas de Navidad valoradas en 400 euros cada una.

El derecho al cobro del premio caduca el 5 de febrero de 2018. Si no apareciesen los boletos agraciados, los premios pasarán a ser los boletos que contengan en primer lugar los números inmediatamente anteriores a los premiados y sino a los inmediatamente posteriores.