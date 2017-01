La Junta llevará a las Cortes este miércoles el proyecto de Presupuestos que dota al 'Plan Podemos' de 119 millones

Destacan la reducción "considerable" de las derivaciones sanitarias a clínicas privadas y que no se vayan a conceder nuevos conciertos educativos

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que este miércoles, 25 de enero, llevará a las Cortes regionales el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017, luego del acuerdo alcanzado con el Grupo Parlamentario Podemos, que ha conseguido que su Plan de Garantía Ciudadanas esté dotado, finalmente, de 119 millones de euros.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido este lunes en las Cortes, a pesar de ser día festivo en la capital regional, junto al portavoz del Grupo Podemos, David Llorente.

En esta comparecencia, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha asegurado estar en disposición de llevar al Consejo de Gobierno de este martes este Proyecto de Ley para su aprobación, ha admitido que en las negociaciones con la formación morada, lo "más complejo", ha sido implementar dicho Plan de Garantías Ciudadanas, "que aunque ha nacido de Podemos, el Gobierno de Castilla-la Mancha asume como propio".

"Ha sido uno de los principales escollos", ha admitido Ruiz Molina, que ha indicado que finalmente dicho Plan estará dotado de 119 millones y no de 100, como se cuantificó al inicio de las conversaciones, pues de este modo se han aumentado partidas que Podemos consideraba "insuficientes" y se han incluido "otras".

El titular de las finanzas castellano-manchegas, que ha dicho que es "hoy un buen día", preguntado de dónde han salido esos 120 millones toda que vez que el techo de gasto se cerró el pasado mes de septiembre, ha explicado que más que implementar nuevas partidas han dado "mejor uso" a ayudas que antes estaban dispersas y ahora se unifican.

"No se trata de incrementar partidas si no sacar mejor fruto a los recursos de los que disponemos. Con los mismos recursos que en 2016 se pueden hacer cosas muy diferentes y dotar a las cuentas de alma", ha defendido el consejero, que ha puesto en valor la "labor constructiva de Podemos en análisis de las partidas de gastos.

Dicho esto, ha asegurado que el documento que elevará este martes al Consejo de Gobierno es la principal herramienta para continuar con la recuperación económica y social de la región, pues priorizando el gasto social contemplan importantes incentivos al crecimiento económico de la región.

REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LAS DERIVACIONES SANITARIAS

Ruiz Molina ha puesto en valor que las cuentas del 2017 destinan más recursos a la sanidad para reducir "considerablemente" las derivaciones a las clínicas privadas, aumentan también los recursos destinados a la educación para reducir las ratios y abordar un "ambicioso" plan infraestructuras educativas que elimine los "barracones".

De igual modo, en alusión a las aportaciones nominativas a las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá, ha asegurado que experimentan un incremento "considerable", sobre todo en materia de investigación, "para hacer frente a la deuda que la Junta de Comunidades mantenía con esta universidad por los impagos de Cospedal".

LOS PRESUPUESTOS NO RESUELVEN LAS DISCREPANCIAS CON EL GOBIERNO

De su lado, el portavoz parlamentario de Podemos, tras mostrar su satisfacción por haber logrado aumentar la partida que el Gobierno va a destinar al Plan de Garantías Ciudadanas, ha advertido de que estos "no son los presupuestos de Podemos, ni resuelven todas las discrepancias ni agotan la actividad legislativa".

"Dijimos que el Plan de Garantías Ciudadanas era condición necesaria pero no suficiente para apoyar la tramitación presupuestaria y nos hemos asegurado de que supondrán avances en otras cuestiones fundamentales" que mejoren las necesidades prioritarias de la gente, ha defendido Llorente.

Es por ello que ha matizado que el Plan de Garantía Ciudadanas, que implica la reordenación de recursos existentes y la intensificación de los mismos para poder cubrir las necesidades planteadas, deberá evaluarse este ejercicio como un primer paso para la tramitación posterior --a lo largo de 2018-- de la Ley Integral de Garantías.

Llorente, que ha comenzado su intervención haciendo un alegato contra la pobreza energética y aludiendo al conflicto entre las condiciones de vida de los ciudadanos y el oligopolio energético, ha defendido que las vidas de las personas "valen más que los beneficios" de las eléctricas.

Dicho esto, ha puesto en valor que el gasto social de las cuentas elaboradas para este 2017 supongan el 70 por ciento del gasto no financiero, y, aunque ha admitido que este porcentaje está lejos del destinado en 2010 y falta camino por recorrer, ha asegurado que es un nuevo avance en la reversión de los derechos sociales que María Dolores de Cospedal acometió en la última legislatura.

NO HABRÁ NUEVOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

En materia de Educación, el portavoz de la formación morada en las Cortes ha puesto en valor un "incremento notable del gasto", que priorizará a la pública frente a la concertada y con el que se sustituirán "los barracones por aulas en condiciones".

"Si en la concertada no los hay, en la pública tampoco se pueden permitir", ha defendido Llorente, que ha valorado que el Gobierno regional, vía presupuestos del 2017, no vaya a conceder nuevos conciertos educativos, pues, según ha explicado, sólo se van a renovar aquellos en que no haya alternativa pública disponible.

De igual modo, ha hablado de la recuperación salarial del 1,5 por ciento y de los 135 millones --10 más que en las cuentas anteriores-- con los que está dotado la financiación de la UCLM.

Así las cosas, en materia de sanidad ha hablado del acuerdo de aumentar la pública y de reducir nuevamente las derivaciones a la privada, y ha aludido, igualmente, al pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre, que aunque no incorpora todas las mejoras que Podemos hubiera querido, cuenta con el compromiso del Ejecutivo autonómico de que no se produzcan despidos y de mejorar el servicio "a través de reequilibrio posterior".

Mayor gasto en materia de Dependencia, para "resolver lo antes posible todos los expedientes que quedan por resolver", el aumento del gasto en empleo, del desarrollo económico, la investigación y la agricultura son otras de las cuestiones que ha destacado Llorente, que también ha valorado el aumento del presupuesto del Instituto de la Mujer para poder abordar un estudio de impacto de género.