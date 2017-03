La tercera lección magistral de Iniciativa Puente abordó el liderazgo y las herramientas para triunfar

En el marco del programa municipal Iniciativa Puente, el Espacio Joven Europeo (EJE) acogió este martes, 14 de marzo, la tercera de las lecciones magistrales programadas a la que asistió cerca de 70 personas. Bajo el título 'Tres claves para tener éxito en la vida', Miguel Ángel Díaz Sánchez habló de liderazgo y de herramientas para triunfar.

El alcalde azudense, José Luis Blanco, y la concejala de Educación, Elisa Cansado, fueron los encargados de presentar esta nueva sesión, dirigida a jóvenes, docentes y a toda persona que quiera sacar el máximo provecho a sus capacidades y competencias. El primer edil recordó que Iniciativa Puente "es un programa para capacitar a los jóvenes de Azuqueca y, de este modo, mejorar su empleabilidad y retener el talento local".

"Estas propuestas pretenden complementar el aprendizaje teórico de las aulas y, para ello, se abordan temas que no suelen tratarse en las clases como, por ejemplo, la neuroeducación, el visual thinking o, en este caso, el liderazgo", explicó la concejala de Educación, en referencia a los contenidos tratados en las tres citas celebradas hasta el momento.

Miguel Ángel Díaz Sánchez, conferenciante internacional, coach ejecutivo y de equipos de New Way Coaching, además de coach international por ICC (International Coaching Community), executive coach por Center for Executive Coaching (USA) y master coach por European Coaching Center, presentó tres historias que tenían lugar en el Triángulo de Las Bermudas, el campo de concentración de Auschwitz y la Antártida para mostrar la importancia de fijar unos objetivos y prioridades, de asumir la responsabilidad de los actos y de trabajar para alcanzar esas metas marcadas. Además, habló del liderazgo y de las diferencias entre poder y autoridad, entre imponer y convencer.