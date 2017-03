Las personas afectadas por obesidad tienen hasta un 83 por ciento más de probabilidad de padecer enfermedad renal

Aprovechando el Día Mundial Contra las Enfermedades del Riñón, que se celebra este jueves, la Sociedad Española de Nefrología ha lanzado la campaña #muevetuspies para fomentar el ejercicio físico. Más de 175.000 castellano-manchegos padecen enfermedad renal crónica y más de 2.200 están en tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante). Son datos del último Registro de la Sociedad Española de Nefrología, que este año quiere concienciar que un estilo de vida saludable es fundamental para unos riñones sanos, siendo la obesidad un alto factor de riesgo.

“Estuve dos años de baja en mi centro de trabajo, no podía hacer ejercicio, a mis hijos les decía que estaba muerto en el sofá porque no podía moverme. Ahora, después de siete años trasplantado, me voy a esquiar, tengo moto, hago deporte... no paro. He vuelto a nacer y a vivir. Pensaba que esto no iba a suceder”. Es la experiencia de Alfredo Barrado, trasplantado de riñón y presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), aprovechando la celebración del Día Mundial Contra las Enfermedades del Riñón, que este año se centra en evitar la obesidad y llevar un estilo de vida saludable para tener unos riñones sanos.

Barrado apunta que “la obesidad es una nueva enfermedad del siglo XXI y es un factor de riesgo en los pacientes con enfermedad renal crónica”. Por ello, durante la jornada de este jueves, habrá una mesa informativa en el Hospital General Universitario de Guadalajara “para concienciar a la sociedad del problema de la obesidad en las enfermedades renales crónicas”.

El aumento de la incidencia de la enfermedad renal crónica (ERC) se relaciona, por un lado, con el envejecimiento de la población, pero también con hábitos de vida poco saludables y factores de riesgo como la obesidad. Se estima que el 13,8 por ciento de la ERC, en hombres, y el 24,9 por ciento, en mujeres de países industrializados, pueden estar asociados con sobrepeso u obesidad. Además, las personas afectadas por obesidad, tienen un 83 por ciento más de riesgo de padecer ERC comparados con aquellas que tienen un peso saludable.

De ahí que en esta jornada mundial se haya querido sensibilizar a la población de la importancia de dedicar una hora de actividad física diaria, así como de una serie de hábitos alimenticios favorables para la salud de los riñones, como tomar agua en cantidad suficiente (beber de 4 a 6 vasos diarios), moderar el consumo de bebidas alcohólicas y gaseosas, tomar fruta y verdura a diario, no abusar de la sal en la dieta o evitar en lo posible los alimentos procesados, además de tener precaución en el uso de determinados medicamentos que pueden dañar la función renal.

Aumento de donaciones

Mientras, la subdirectora médica del Área Integrada de Guadalajara, Isabel López San Román, apunta que el pasado año se llegó a “máximos históricos”, realizándose 82 donaciones de riñón en la región, algo que ha permitido que se trasplanten 175 pacientes en Castilla-La Mancha.

En Guadalajara, Elena Yáñez, coordinadora de trasplantes del Hospital, incide en los buenos resultados de 2016. Si en los últimos diez años, las donaciones que se realizaban en el Hospital de Guadalajara oscilaban entre 1 y 7, el año pasado se produjeron diez donaciones, de las cuales 14 riñones fueron válidos.

Por su parte, Gabriel de Arriba, jefe de Nefrología del Hospital de Guadalajara, subraya que 11 pacientes de Guadalajara fueron trasplantados de riñón, resaltando que dos lo hicieron antes de realizar diálisis. Además, otros 35 pacientes se encuentran en lista de espera para ser trasplantados, “confiando que el aumento de donaciones que sigue produciéndose cada año pueda solucionar la vida de muchos de estos pacientes”.

De Arriba apunta que alrededor de un centenar de pacientes realizan hemodiálisis en el Hospital, y unos 25 se someten a la diálisis peritoneal, una técnica que los pacientes realizan en su propio domicilio y que mejora considerablemente la calidad de vida de los mismos: “Queremos potenciarla, ya que tiene muy pocas complicaciones y los pacientes tienen muy buena calidad de vida”, concreta el jefe de Nefrología del Hospital.

Por otro lado, Isabel López San Román agradece “la solidaridad de las familias, que en momentos tan críticos y tan duros como son el fallecimiento de un ser querido, tienen la generosidad de donar los órganos, y también a todo el equipo multidisciplinar que forma parte del proceso de donación, que consigue que este acto de generosidad de las familias repercuta en la calidad de vida de estos pacientes”.

Por último, Elena Yáñez, incide en el hecho de “concienciar a la población en general para que asuman que el fallecido puede ser candidato a ser donante de órganos y que puede aliviar las situaciones terminales de muchos pacientes que lo necesitan para evitar un fallecimiento mientras esperan la donación”.