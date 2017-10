Los mozos de Membrillera esperan la llegada del sábado para correr al cabro

La carrera del cabro es una fiesta tradicional de los mozos de Membrillera. Declarada de Interés Turístico Provincial, consiste en tres situaciones bien diferenciadas entre sí: la carrera, la rondalla y la cena. La primera parte es una carrera entre los mozos y un macho cabrío por las calles del pueblo. El cabro está engalanado con mantilla, borlas de colores y un pretal de campanillas. La segunda es la rondalla, que actúa cantando y tocando canciones de jotas. Durante el recorrido, la ronda es acompañada por el público, el alcalde y los alguaciles de los mozos. El alcalde pasa lista y el mozo que no esté presente deberá pagar una multa. Terminada la carrera el animal se devuelve a su ganadería.

La cena (antes se comían al cabro) consiste en comer patatas con carne para los mozos de la carrera. Se hace un círculo en la plaza donde estarán los comensales con cuchara, pan y bota. En otro círculo pequeño estará la caldera con la comida. El alcalde pasará lista y después de cobrar las multas que deberán dejar debajo del caldero mandará comer. El alcalde da órdenes que deben cumplir todos los participantes, para evitar la multa. El regidor deberá poner multas para sacar parte de los gastos y puede sancionar por hablar, por pisar la raya, por estar callado, por reír, por mirar, por dar la espalda al caldero, por no beber vino, por beber agua, por tirar migas al suelo, etc. La autoridad del alcalde no se puede cuestionar aunque sea injusta, porque si la rebates te puede caer otra. Es una comida muy seria llena de risa y bromas, aunque haya que pagar alguna multa.

La cita, este sábado, a partir de las 17.00 horas.