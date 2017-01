Los restos de las cuatro víctimas del crimen de Pioz parten hacia Brasil

Las cenizas de las cuatro víctimas del crimen de Pioz saldrán esta noche desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino Sao Paulo (Brasil), de donde era la familia, casi cinco meses después de que se producirse los hechos.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la familia de Marcos Campos, los restos de Marcos y su esposa Janaina, así como de sus hijos menores Carol y David, saldrán sobre las 21.30 horas desde España, y está previsto que lleguen a Brasil a primera hora del miércoles, atribuyendo la demora a cuestiones burocráticas.

La familia ha expresado ahora su "tranquilidad" de que "por fin" puedan tener a sus "queridos" familiares con ellos y así poderles ofrecer un "digno funeral", han señalado.

Los cadáveres de la familia asesinada en Pioz, dos de ellos descuartizados, fueron encontrados a mediados de septiembre en la vivienda donde residían en está localidad desde hacía varios meses, en una urbanización de Pioz, dentro de bolsas de basura precintadas.

Por su parte, sus familiares en Brasil llevaban ya varios meses solicitando que se liberará "cuanto antes" los restos, ya que no entendía que hubiera tanta demora; sin embargo, si no se ha hecho antes ha sido porque se encontraban en custodia judicial por si se hacía preciso realizar una segunda autopsia, algo que finalmente no se ha pedido.

Por su parte, Patrick, el sobrino de Marcos y autor confeso de los hechos, se encuentra en prisión Madrid VII, en Estremera (Madrid) desde el pasado mes de noviembre, a donde fue trasladado de la cárcel madrileña de Alcalá Meco, por razones de seguridad.