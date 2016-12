Rojo: "Este 2016 se ha consolidado la recuperación del Estado de Bienestar en la región"

El delegado de la Junta de Guadalajara, Alberto Rojo, realizó este viernes un balance de las principales políticas ejecutadas por el Gobierno regional durante este 2016. Se mostró satisfecho, en primer lugar, con el “equipo” que ha formado con los directores generales, algunos de los cuales acudieron a la rueda de prensa. “Principalmente, hemos querido trabajar con dos premisas: la cercanía con las personas y el cumplimiento de la palabra dada”.

Para Rojo, este 2016 se ha “consolidado” el camino de la recuperación del Estado de Bienestar. “Nuestra gestión ha demostrado que el golpe del anterior Gobierno regional a la educación, la sanidad o el empleo, era ilógico”.

El delegado desglosó su balance en varios aspectos. En primer lugar, en el capítulo de empleo y promoción empresarial, señaló que, cada día, hay 40 parados menos en el conjunto de la región. Y subrayó que el presidente Emiliano García Page ha puesto en marcha un “ambicioso” proyecto, la Estrategia de Impulso Industrial del Corredor, “para que no se deslocalice ninguna empresa y para atraer nuevas”. En este sentido, dijo que se ha entablado conversación con muchas de ellas, para que se instalen en la provincia, no sólo en el Corredor, y puso como ejemplo la próxima llegada de la fábrica de latas Ball. Asimismo, para “favorecer” la competitividad se han destinado 1,7 millones al Plan Adelante en la provincia de Guadalajara. En cuanto a la creación de empleo, el Plan Extraordinario –“en sus distintas vertientes”– y los talleres de empleo han generado 1.728 puestos de trabajo. Esto sin dejar de lado a las personas con discapacidad o a las víctimas de la violencia de género.

En sanidad, el “gran acontecimiento” ha sido el reinicio de las obras del Hospital de Guadalajara, así como la incorporación de las especialidades de medicina nuclear y cirugía pediátrica. “Hemos destinado 1,5 millones a la renovación tecnológica”, dijo. Y aseveró que la nueva resonancia magnética incrementará las pruebas mensuales hasta las 1.100. Además de la “consolidación y contratación” de personal, se refirió a los proyectos del centro de salud de Azuqueca, del de Cifuentes y el consultorio de Torrejón del Rey.

El desbloqueo del campus universitario fue el primer proyecto que enumeró Rojo en materia educativa. “Abrirá sus puestas en 2020”. Y la inversión será de 50 millones de euros en cuatro anualidades, gracias al “empeño personal” de Page. También se han incrementado este año las becas de comedor, de las que se benefician 1.400 alumnos; se han abierto comedores escolares en periodos no lectivos para favorecer a niños en riesgo de exclusión, han descendido las ratios en las aulas y se han recuperado las subvenciones a las AMPA. Para cerrar este capítulo, se refirió al plan de inversiones, en el que se incluyen el nuevo colegio de Yebes o los gimnasios de los colegios La Muñeca, en la capital, y Maestra Plácida, en Azuqueca.

Las políticas de Bienestar Social han estado caracterizadas por un “refuerzo” de los servicios sociales, que se habían “desmantelado” en la provincia. Así, se han contratado siete trabajadores sociales para las zonas rurales. También hay, apuntó el delegado, un 21 por ciento más de personas en situación de Dependencia (3.742 beneficiarios reciben 4.609 prestaciones). Las ayudas a emergencia social para personas en riesgo han supuesto una cuantía de 329.860 euros. El Plan Regional contra la Pobreza Energética ha llegado a 30.169 guadalajareños. “El Gobierno tiene el deber de realizar este tipo de políticas”, aseveró.

En defensa del territorio, insistió en que el agua es “esencial” para el futuro de la provincia, “por lo que hemos recurrido todos los trasvases que perjudican a esta tierra.

En este 2016, por otro lado, se han atendido a 204 familias en la Oficina de Intermediación Hipotecaria, la “mayoría” con resoluciones positivas; y se han destinado 1,4 millones a ayudas al arrendamiento, así como 2,2 a la rehabilitación de 148 viviendas.

Las infraestructuras han sido otra de las prioridades de este Gobierno, con más de 200.000 euros para actuaciones en ocho municipios con el objetivo de mejorar la calidad del agua. “Hemos mejorado las telecomunicaciones, retomado proyectos de depuradoras y realizado actuaciones en carreteras”.

No quiso pasar por alto, en cuestión medioambiental, que se ha dado el paso “definitivo” para declarar a la región tierra libre de fracking. Esto hará “inviable” el proyecto Cronos, aunque “queda el trámite parlamentario”. Pero no se olvidó del incendio declarado en una planta de reciclaje de productos químicos en Chiloeches. “El Gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo para evitar un desastre económico sin precedentes”. Y subrayó que se han personado como acusación particular.

Las ayudas agrícolas, el incremento de la campaña de la lucha contra incendios o la firma de convenios con los Grupos de Acción Local son otras de las medidas emprendidas, así como los planes para las ITI, que atraerán fondos europeos a zonas prácticamente despobladas (cuatro habitantes por kilómetro cuadrado).

Las políticas de igualdad también han estado presentes en las políticas regionales, en las que es “esencial” la transversalidad. La red de Centros de la Mujer en Guadalajara ha atendido a 2.333 mujeres, y 32 mujeres y 37 menores han entrado en centros de acogida.

Las conmemoraciones de Cervantes, Buero Vallejo y Camilo José Cela han “dinamizado” la actividad cultural del a provincia.

Para terminar, dijo que 2017 va a suponer par ala región “seguir avanzando por la senda de la recuperación”.