Román anuncia una treintena de propuestas para que "la ciudad siga avanzando"

El segundo Debate del Estado de la Ciudad comenzó ayer minutos después de las 17.00 horas de la tarde con la intervención del alcalde, Antonio Román. Durante una hora y cuarto, tras referirse en primer lugar al asunto de Cataluña y reiterar su compromiso “con el orden constitucional y el Estado de Derecho”, el primer edil capitalino hizo un extenso repaso de las actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad en diferentes ámbitos y anunció cerca de 30 propuestas a realizar entre 2018 y 2019.

“No todo es perfecto, pero hay muchos aspectos por los que nos sentimos orgullosos”, y entre ellos se refirió que la ciudad “sigue avanzando” y “seguimos inquietos” buscando lo mejor para los guadalajareños. Afirmó que la ciudad avanza “a una velocidad de crucero muy acertada” y animó a todos a que construyan juntos y se sumen al progreso.

Entre las actuaciones que anunció Román hay tres destacadas. Una de ellas es la intervención en la ribera del río Henares desde el puente de Los Manantiales al Árabe, que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros. Otra es la rehabilitación del Mercado de Abastos, y la tercera el arreglo del Centro Cívico que sumarán ambas una inversión de dos millones de euros. Habrá otras inversiones menores en el parque de la Concordia y parque de San Roque, así como en la plazuela de Don Pedro y la calle Pintor Antonio del Rincón, y en la plaza del Concejo, callejón del Arco y calle Cristo de Rivas.

Román dedicó un amplio capítulo ayer al reciente nombramiento de Guadalajara como Ciudad Europea del Deporte, galardón que recogerá el 6 de diciembre y que supondrá que la ciudad siga trabajando en este ámbito. Asimismo, adquirió el compromiso de presentar el próximo año la candidatura de la ciudad a Sello de Patrimonio Europeo, y en materia de cultura anunció que la primera Biblioteca Municipal empezará a tomar forma en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

El alcalde se refirió de forma extensa a la seguridad vial, concretando las reuniones y posibles medidas que podrían adoptarse en el entorno de Cuatro Caminos para que no vuelva a repetirse sucesos como el de hace unas semanas que le costó la vida a una joven de 18 años.

En materia de empleo, aseguró que las iniciativas del Ayuntamiento “son un éxito porque se están cumpliendo objetivos”, y todo esto, dijo, no sería posible “sin una situación económica saneada y un gobierno que funcione”.

Así ve la ciudad la oposición

A continuación hicieron uso de la palabra los portavoces de los grupos municipales. Por lo que respecta al Grupo Socialista, su portavoz, Daniel Jiménez, puso en evidencia la “deficiente gestión” de Antonio Román que se basa “en un grave desequilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe, es decir, en cobrar a los vecinos mucho más de lo que les da en forma de servicios municipales”. Una “mala gestión” que también se traduce en que “no se ha resuelto ningún problema de los que estaban pendientes hace un año y algunos incluso han empeorado”.

Mientras, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, quiso realizar un balance global de los últimos diez años gobernados por Antonio Román. Morales recordó que “diez años después seguimos con muchas carencias, que incluyen los servicios bibliotecarios municipales en los que están incumpliendo la Ley, seguimos sin mejorar el transporte público ni en lo urbano ni con los interurbanos. Seguimos sin tener universidad en condiciones, sin un polígono tecnológico y sin ver que hayamos avanzado nada en el Hospital, ni en sus accesos ni en Cuatro Caminos. Tampoco tenemos nada nuevo ni del Alcázar ni de Villaflores o del Palacio del Infantado. El alcalde ha tenido diez años para defender su ciudad y seguimos teniendo espacios vacíos, sin bar en la Piscina o en el Parque de la Chopera, sin terraza en La Cotilla ni sala de ensayo en el Tyce”.

Por su parte, Alejandro Ruiz, portavoz de Ciudadanos, especificó que “el equipo de Gobierno es como un niño que estudia a última hora y saca un aprobado raspado, pero encima se cree que está entre los listos de la clase. Hay serios problemas en el Ayuntamiento como institución, también en su funcionariado, que va muy lento. También hay serias carencias en la ciudad, que no se posiciona en el exterior. En infraestructuras y desarrollo empresarial la ciudad ya no es cabeza del Corredor y nos han adelantado otros municipios. No hay una oferta turística importante ni una variada oferta cultural o promoción empresarial. Se está consiguiendo un aprobado raspado por una buena estabilidad presupuestaria y por la acción de algunas Concejalías como la de Deportes, que arrastra a otras”.