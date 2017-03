Tirado anima al PP a luchar para ser Gobierno y pide a Page que trabaje "los pocos años que le quedan"

El secretario regional del Partido Popular, Vicente Tirado, ha animado y convocado este sábado al plenario del XIII Congreso Regional del partido a trabajar para que Castilla-La Mancha vuelva a tener un gobierno 'popular', y ha pedido al presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, que "los pocos años que le quedan" apoyado por Podemos, "deje de llorar".

"Váyase o deje de llorar y arremánguese", ha pedido Tirado, en su intervención para dar cuenta del informe de gestión --aprobado por unanimidad--, donde ha señalado que Castilla-La Mancha "necesita realidades verificables" y que "una cosa es predicar y otra dar trigo, y él no sabe dar trigo, no sabe dar soluciones, él solo está con los eslóganes".

El dirigente 'popular' ha arremetido contra las "mentiras" de García-Page en ámbitos como la dependencia o la sanidad --ha citado las obras en las que no trabaja nadie del hospital de Cuenca--, y ha incidido en que es presidente por Podemos y los "1.200 podemitas" que le votaron, con los que está "porque quiere" porque "si no estaría con un partido centrado, que defiende el interés general de España y Castilla-La Mancha".

A su juicio, la situación en Castilla-La Mancha "estaba muerta" hasta que llegó la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, de quien ha dicho que "es el diez" mientras García-Page "es el cero", y ha añadido, en referencia a poder asumir distintas responsabilidades, que "si Page hiciera tres cosas las haría mal. Hace una y la hace mal, pues tres mal también".

Tirado ha indicado que la región estaba "muy enferma" en la UCI y cuando el PP comenzó a gobernar tuvo que "utilizar el desfibrilador" porque "estaba muerta económicamente y socialmente"; una situación "de deuda" que Cospedal asumió "con firmeza", cualidad que echa en falta de García-Page, a quien ha reprochado "no tener categoría para ser presidente" y a quien ha acusado "de odiar a los agricultores" con su gestión en materia de agricultura ecológica.

"TE TEMEN MÁS QUE A UNA VARA VERDE"

En este contexto, también se ha referido a las más de 200 enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017, que "llevan la esperanza y lo que quieren los castellano-manchegos", instando al presidente regional a que si quiere ahí tiene "razones para mejorar" la Comunidad Autónoma, y a que los presupuestos "se ejecuten y se cumplan".

Buena parte de su intervención ha estado dedicada a Cospedal, de la que ha destacado su "grandiosidad y grandeza", y su capacidad de trabajo. "Aquí te temen más que a una vara verde", ha bromeado Tirado. "Te tienen pánico, más miedo que a un 'nublao', te oyen hablar y se descomponen, sencillamente porque eres la mejor de Castilla-La Mancha".

El secretario regional del PP ha augurado que Castilla-La Mancha va a tener un Gobierno del PP, refiriéndose a los próximos comicios autonómicos, y poniendo como ejemplo los cuatro años de gobierno de Cospedal, una líder, a su juicio, que "apechuga con firmeza" y toma decisiones "con determinación", y de la que ha destacado su gestión como ministra de Defensa, "la mejor ministra", como "dice todo el mundo, a pesar del poco tiempo que lleva".

Dicho lo anterior, Tirado ha asegurado que el partido "ha estado vivo" y "eso es muy importante", aunque ahora lo que toca es "hablar de presente y de futuro, no solo mirando el pasado, el futuro de Castilla-La Mancha tiene nombre de PP y eso es lo que tenemos que hacer en este congreso, un partido serio, riguroso, y responsable".

"QUE EL PARTIDO SEA LO IMPORTANTE"

De ahí que haya finalizado convocando a los presentes "al reto de luchar por este partido, partido que ha hecho muchísimas cosas bien", y por el que hay que seguir trabajando para que "el partido sea lo importante".

"Este partido va a afrontar el reto de ganar las elecciones, solo depende de nosotros, de la ilusión, esfuerzo y trabajo que hagamos entre todos", ha arengado, convencido de que deben salir de este Congreso "aún más reforzados" y de que "es importante que "practiquen la cercanía".

Emocionado durante todo su balance, Tirado ha roto a llorar cuando ha pedido "disculpas" por las decisiones que, como secretario general, hayan podido molestar a algún compañero. "Es complicado ser secretario general", ha dicho con la voz entrecortada Tirado, que ha apuntado que ha "intentado siempre dar la cara por el PP, por Castilla-La Mancha y por todos vosotros".

"Hay que tomar decisiones porque hay que tomar decisiones, pero si uno no cumple, se pone de perfil, no se es secretario general. A veces uno tiene que exigir y hacer que los demás trabajen pero es fundamental, porque en una organización si no hay gente que exija, que trabaje, es muy difícil", ha expresado, asegurando que ha trabajado "de buena fe, con fortaleza".

El secretario regional del PP ha agradecido el trabajo de senadores, diputados, cargos, integrantes de Nuevas Generaciones, alcaldes de pueblos pequeños, afiliados y simpatizantes, y ha tenido un recuerdo para los que se han ido. "He tenido que asistir con la presidenta a cuatro funerales, han sido muy duros", ha dicho en referencia a los del alcalde de Talavera de la Reina, Gonzalo Lago; San Clemente, Vicente García; al primer edil de Arenales de San Gregorio, Ángel Ortiz y al que fuera alcalde de Almadén, Carlos Rivas.