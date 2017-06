Un grupo de 92 jubilados de Guadalajara resiste dos horas en Notre Dame durante el ataque yihadista a un policía

Un grupo de 92 jubilados de Guadalajara permaneció durante unas dos horas en el interior de la catedral de Notre Dame de París, debido al ataque que sufrió un agente de Policía este martes en la capital francesa.

Los integrantes del grupo se encontraban en el interior del templo (donde había alrededor de 900 personas) en el momento en el que, en el exterior de la basílica, un hombre se abalanzó sobre un policía agrediéndole con un martillo al grito de “¡esto es por Siria!”, lo que provocó que otro agente le disparara.

Desde el interior de Notre Dame oyeron los disparos y permanecieron en el interior de la catedral parisina por espacio de unas dos horas, hasta que la Policía pudo garantizar la seguridad en la zona, según indicó a la Agencia Efe Jesús De Andrés, hijo de una pareja de jubilados de Guadalajara.

De Andrés ha relatado que sus padres le habían informado, a través de WhatsApp, que entraban en el templo y que, unos minutos después, se ha enterado del ataque por los medios de comunicación.

“Oyeron los tiros pero no sabían qué era”

“Oyeron los tiros pero no sabían si eran petardos, una tormenta o qué era”, ha señalado De Andrés, quien ha añadido: “Ellos no sabían lo que estaba pasando y, después de lo de Londres, con más inquietud si cabe”.

Y fueron los hijos de los jubilados, a través de mensajes de texto al teléfono móvil (SMS) y de la aplicación WhatsApp, los que les informaron después de lo que transcendía a través de los medios de comunicación.

La Policía les pidió que se mantuviesen en el interior, por lo que se sentaron en los bancos, con las manos arriba. Allí permanecieron unas dos horas “hasta que se calmó todo y fueron saliendo uno a uno”, ha dicho De Andrés, que ha reconocido que ha vivido momentos de tensión “que afortunadamente se han quedado en un susto”.

Asimismo, ha explicado que los 92 jubilados de Guadalajara están realizando un viaje por Francia y que apenas llevaban un día en París.

Según las primeras investigaciones, el atacante es un argelino nacido en enero de 1977 que llegó a Francia en marzo de 2014 y, al parecer, no estaba fichado por los servicios policiales. La cadena francesa LCI informó que el agresor reivindicó su pertenencia a Estado Islámico en un vídeo hallado por la Policía en su domicilio.

Las autoridades francesas destacaron que el hombre se hallaba además en posesión de “cuchillos de cocina”. Se cree que pudo actuar solo aunque se está indagando si podría tener cómplices.

Por su parte el policía herido se encuentra bien, las heridas que sufrió no son muy graves, y todo gracias a que un compañero logró reaccionar a tiempo, explican las mismas fuentes oficiales.

Los motivos del agresor son desconocidos por el momento, pero la Fiscalía antiterrorista ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.