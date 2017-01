Un total de 96 profesionales de medios de comunicación fueron asesinados en 2016

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que representa a miembros de 140 países, ha hecho público el balance de los compañeros desaparecidos en el ejercicio de su profesión en la que se incluye la muerte causada por asesinatos dirigidos, ataques con bombas y tiroteos en un total de 23 países en África, Asia Pacífico, América, Europa y Oriente Medio y el Mundo Árabe.

Aunque las cifras de 2016 sean menores que las de años anteriores, la FIP ha advertido contra la autocomplacencia citando informes que acreditan el aumento de amenazas, intimidación y autocensura como evidencia de que la libertad de expresión sigue en niveles críticos. Además, 20 corresponsales deportivos perdieron la vida en el accidente aéreo en Medellín, Colombia, un país que por primera vez en mucho tiempo no ha registrado ningún asesinato este año, en contraste con los tres de 2015. 9 periodistas rusos murieron en un accidente en un avión militar.



Cabe destacar que las cifras de 2016 son inferiores a las 112 muertes registradas en 2015, con menos asesinatos en países como Honduras (1), Libia (2), Filipinas (3) y Sudán del Sur (1). Sin embargo, los niveles de violencia han incrementado en países como Afganistán, Guatemala, Iraq y México debido al terrorismo extremista, los conflictos armados y el crimen organizado. Yemen, India, Pakistán y Siria forman otro grupo de países en el que se aprecia un cambio leve o inexistente en relación con el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados el año pasado.



“Cualquier disminución de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios es bienvenida pero estas estadísticas y los continuos ataques deliberados contra trabajadores de medios, en la mayoría de casos mortales, dejan poco espacio a la esperanza de ver el final de la actual crisis de seguridad en los medios de comunicación”, ha declarado el presidente de la FIP, Philippe Leruth.



“Estos niveles de violencia en los medios de comunicación deben incentivar la acción de todos aquellos comprometidos con la protección de los periodistas. Estos crímenes no pueden quedar impunes. La FIP y sus afiliados en todo el mundo redoblarán sus esfuerzos para movilizarse con el fin de tomar medidas para eliminar la sombra de violencia que planea sobre el periodismo”.



En línea con el devastador ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo a comienzos de 2015 en Francia, unos talibanes atacaron una furgoneta de TOLO TV en enero de este año, matando a siete periodistas y personal de medios tras calificar la emisora de TV de objetivo militar.

La FIP elabora la lista anual de periodistas y trabajadores asesinados en base a la información proporcionada por sus afiliados y otras fuentes fiables tras verificar una conexión clara entre el asesinato y la actividad periodística de la víctima. Si bien se hacen esfuerzos para considerar todos los casos conocidos públicamente, la lista no pretende incluir todas las muertes de periodistas y trabajadores de medios.



La FIP es consciente de los periodistas desaparecidos que se teme que hayan muerto, pero en ocasiones no hay suficiente información para determinar que hayan sido asesinados. Es el caso concreto del periodista burundés Jean Bigirimana, en paradero desconocido tras desaparecer hace seis meses.

“El número de periodistas y trabajadores de medios asesinados por realizar su trabajo podría ser aún mayor si no fuera por la falta de información fiable sobre los casos de desaparecidos y la autocensura de los periodistas en algunos países para no atraer la atención indeseada del crimen organizado”, ha añadido el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.



“Por lo tanto, es urgente presionar a los gobiernos para que investiguen con rapidez todas las formas de violencia, incluyendo los asesinatos y las desapariciones forzadas, de forma fiable para proteger la integridad física y la independencia profesional de los periodistas”.

Según las cifras de la FIP, el Mundo Árabe y Oriente Medio ha registrado el mayor número de asesinatos con un total de 30, seguidos de Asia-Pacífico con 27, América Latina con 24, África con 8 y Europa con 3 asesinatos.

Las estadísticas sobre los periodistas y trabajadores de medios asesinados en 2016 son las siguientes:



A día 29 de diciembre de 2016, la FIP ha registrado los siguientes casos:

• Asesinatos planificados, ataques con bomba y tiroteos: 93

• Muertes relacionadas con accidentes y desastres naturales: 29

• Número total de muertes: 122



Los países con el mayor número de asesinatos de trabajadores de medios son:

• Irak: 15

• Afganistán: 13

• México: 11

• Yemen: 8

•Guatemala: 6

• Siria: 6

• India: 6

• Pakistán: 5