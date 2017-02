Una cirujana del Hospital de Guadalajara participa en una campaña quirúrgica en Kenia a través de 'Cirugía en Turkana'

Lucía Diego, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha participado durante dos semanas en una campaña quirúrgica en el Hospital Gubernamental de Lodwar, en la región de Turkana (Kenia).

Un equipo formado por 18 personas entre cirujanos, anestesistas, un ginecólogo, dos traumatólogos, enfermeras instrumentistas, una persona encargada de logística, una fotógrafa y dos estudiantes, ha visto a 600 pacientes en consulta y han realizado 209 cirugías con la colaboración de profesionales del Hospital de Lodwar, quienes se encargaron de preseleccionar a los pacientes.

A lo largo de nueve jornadas se han realizado, ha explicado Lucía Diego, intervenciones de patología herniaria, tiroides, tumoraciones testiculares e hidroceles, entre otras cirugías, tanto en niños como en adultos. También se ha contado con un ginecólogo y con una cirujana maxilofacial que ha realizado cirugía de labio leporino, neurofibromas faciales o quistes cervicales. Asimismo, en esta última campaña se ha podido contar también con traumatólogos, ha informado la Junta en nota de prensa.

El criterio para seleccionar las cirugías tiene que ver con la gravedad de las patologías pero también, ha señalado la doctora Diego, "hay que racionalizar el recurso humano y de tiempo, ver a qué pacientes les puedes solucionar el problema y a cuáles no". En este sentido, ha apuntado, la experiencia es "extremadamente dura física y psicológicamente" y "nos vemos obligados a descartar aquellas patologías que requieren de varias intervenciones, porque no podemos darles continuidad y no puedes dejar a su suerte posibles complicaciones".

Esta última campaña ha resultado especialmente intensa, siendo "la vez que más pacientes se han operado". Ello se ha debido a una situación de especial necesidad debida a la huelga de médicos sin servicios mínimos que afecta a Kenia, y "por la que nos estamos encontrando a pacientes que están abandonados, a los que ningún sanitario ha visto en meses".

Finalmente, Lucía Diego ha valorado que "siempre merece la pena una experiencia así, seas cirujano, periodista, economista, porque tomas una perspectiva del mundo que no tenemos, y te hace implicarte".

'Cirugía en Turkana' es un proyecto nacido en el año 2004 por iniciativa de un grupo de cirujanos madrileños a los que se han ido sumando profesionales de distintos hospitales. El proyecto tiene como objetivo prestar asistencia quirúrgica y de otras especialidades a la población de Turkana, una de las zonas más pobres del planeta, atendiendo tanto los habitantes de la ciudad de Lodwar como del resto de la región, que incluye núcleos situados a cientos de kilómetros.

Turkana es una enorme región de Kenia, con una situación sanitaria extremadamente precaria y con una altísima tasa de mortalidad infantil que se traduce en la muerte de 220 niños por cada 1.000 nacimientos. Además, la esperanza de vida no llega a los 55 años y muchos pacientes mueren por falta de atención sanitaria.

Desde que se puso en marcha el proyecto se han llevado a cabo 14 campañas quirúrgicas por las que se han realizado más de 1.750 cirugías y se ha atendido a más de 4.000 pacientes en consulta.