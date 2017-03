Valdenebro le dice a Page que no se puede ser feminista el 8 de marzo “y el resto del año olvidarse de las mujeres”

“No se puede incrementar la partida de los presupuestos destinada a los asesores de Page pero no la destinada al Instituto de la Mujer” afirma también y le exige que recupere las Becas de Apoyo a la Maternidad que instauró Cospedal “pero que él se ha cargado”.

“El PP es un partido en el que históricamente hemos contado con dirigentes femeninas en nuestras primeras filas. Mujeres que han ido abriendo brecha ocupando cargos de altísima responsabilidad antes que en ningún otro partido”. Así se ha manifestado hoy en rueda de prensa la senadora Marta Valdenebro quien también ha recordado que la primera comisaría europea, las primeras presidentas del Congreso y del Senado, las primeras presidentas de comunidades autónomas, “y sin ir más lejos, Mª Dolores Cospedal, la primera mujer presidenta de Castilla-La Mancha y la primera mujer secretaria general de un partido político, han sido del Partido Popular”

En este sentido ha destacado que “no sucede lo mismo el tándem PSOE+Podemos de Castilla-La Mancha que presumen de abanderar los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género cuando todos sabemos y tenemos que recordar que Page fue reprobado como alcalde por el pleno del Ayuntamiento de Toledo no precisamente por ser adalid de la igualdad, sino por comentarios machistas en los que llamó chachas a las mujeres con una clara intención denigrante”.

“Tampoco nos olvidamos del bochorno y la indignación que sentimos las mujeres de Castilla-La Mancha cuando protagonizó aquella fotografía aplaudiendo a una mujer cubierta con un burka en una entrega de premios, con toda la carga simbólica que esto conlleva” ha subrayado.

“Este es el señor que perdió las elecciones en Castilla-La Mancha, pero que gobierna echado en los brazos de Podemos, otros que también pretendían abanderar el feminismo pero a los que ya nadie cree ni su discurso, ni el de su líder, que se declaró a sí mismo: marxista algo perverso convertido en psicópata, y dijo que azotaría a una conocida periodista hasta que sangrase”.

Valdenebro ha asegurado que “el trabajo por la igualdad choca en ocasiones con este tipo de obstáculos que nos devuelven a la casilla de salida en la lucha por la igualdad de oportunidades de los hombres y mujeres” y ha exigido a Page que “se deje ya de postureo en materia de igualdad y que tenga coherencia entre los discursos feministas de ayer y su actitud y discurso el resto la actitud del año”.

Valdenebro le ha recordado a Page que “no se puede decir hoy una cosa, porque es el Día de la Mujer, y los 364 días restantes hacer comentarios machistas o guiños a la intolerancia. No se puede decir solo el Día de la Mujer que hay que visibilizarla porque políticamente es lo que toca y es lo correcto, pero no creer en ello. No se puede hablar de igualdad pero en la práctica construir enormes techos de cristal en Castilla-La Mancha que excluyen del Plan de Empleo a todas las mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral y que nunca han recibido una ayuda”.

“No se puede ser feminista el 8 de marzo, pero el resto del año olvidarse de las mujeres incrementando muchas partidas de sus presupuestos, como es la de asesores, pero no la destinada al Instituto de la Mujer” subraya y apostilla que “si Page verdaderamente quiere visibilizar a las mujeres, apoye las enmiendas del PP a los presupuestos porque la igualdad debe ir acompañada de gestos importantes como es su reflejo en los presupuestos. Todo lo contrario es un brindis al sol”.

“Por eso le pedimos que apoye las enmiendas del PP encaminadas a la erradicación de la terrible lacra que supone la violencia de género -la prueba más evidente de que siguen existiendo desigualdades en nuestra sociedad-, y también enmiendas encaminadas a que se recupere el Programa de Apoyo a la Maternidad con las Becas Mamá que impulsó la presidenta Cospedal y que Page se cargó”.