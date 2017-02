Carnicero asegura que la Junta de Comunidades iba a construir el segundo acceso al Hospital

El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha mostrado públicamente el documento que demuestra que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iba a asumir la construcción del nuevo acceso al Hospital Universitario, que ahora reclama al Ayuntamiento.

El 19 de febrero de 2016, la Gerencia de Atención Integrada del Hospital remitió un escrito al Ayuntamiento en el que se decía que, teniendo en cuenta el previsible aumento de vehículos que iba a producirse tras la terminación del aparcamiento, “hemos pensado en la posibilidad de tener una salida de dicho recinto, desde el parking asfaltado en la zona alta, hacia el camino que, bordeando la finca del convento de las Hermanas de Santa Teresa, llega hasta la rotonda existente junto a la autovía A2. Por lo anterior, solicitamos se nos autorice el paso por la parcela del Sector SP08, desde la actual zona de obras de ampliación del Hospital hasta el citado camino”.

Desde que el Ayuntamiento de Guadalajara recibió dicho escrito, a través de sus técnicos municipales, se colaboró con la JCCM para facilitarle en lo posible los trámites con el fin de que pudiera acometer ese acceso, poniéndose incluso en comunicación con el Ministerio de Fomento, a quien solicitó los correspondientes permisos. Sin embargo, con fecha 8 de noviembre, entró en el consistorio otro escrito de la Junta de Comunidades en el que se le comunicaba que no era posible aportar el proyecto de ese acceso “al no estar incluido en el momento actual de desarrollo de las obras de ampliación y reforma del Hospital General Universitario de Guadalajara”. Es decir, el Gobierno de Castilla -La Mancha no quiere asumir ahora un proyecto que desde un principio tenía claro que iba a acometer.

El vicealcalde de Guadalajara lo achaca a la “improvisación” de la JCCM y, concretamente, de su consejero de Sanidad. Sostiene que lo que persigue el Gobierno autonómico es “echar sobre la espalda del Ayuntamiento el caos circulatorio que se va a producir en el interior y en los accesos del Hospital con la apertura del nuevo aparcamiento, cuando la responsabilidad es del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Existe un tercer documento que “desmiente y deja en evidencia al consejero de Sanidad”. Se trata del que hace alusión al Plan de Movilidad del Hospital. Jaime Carnicero ha mostrado a la prensa “el supuesto plan” que la Junta remitió en verano al Ayuntamiento: un plano de un folio carente de todo lo que ha de exigírsele a un plan serio. “No contiene ni las secciones, ni las pendientes, ni las vías de evacuación o de emergencia, ni recorridos alternativos... Esto no es un plan de movilidad. O el consejero nos está intentando engañar a nosotros o le están intentando engañar a él, porque defender que esto es un plan de movilidad es una temeridad y una irresponsabilidad”.

Por otro lado, el vicealcalde ha querido dejar claro que el aparcamiento, a día de hoy, todavía no ha solicitado la licencia de primera ocupación y tampoco la licencia de actividad, a pesar de que su gestión ya ha salido a licitación. “El sacar a licitación la gestión de una infraestructura que no goza de dicha documentación es un ejemplo del caos que existe en la Consejería de Sanidad. ¿Qué pasaría si el aparcamiento no cumpliera con los criterios para obtener la licencia de primera ocupación, una vez haya sido adjudicado? No se podría gestionar a pesar de que el contador del periodo de explotación ya estaría en marcha, lo que podría ser perfectamente objeto de recurso por parte del concesionario”. “Si la JCCM pretende abrir sin dichas licencias, el Ayuntamiento no mirará para otro lado. Se le obligará a cumplir la normativa porque la seguridad no es una cuestión negociable”, ha destacado.

El vicealcalde ha expresado en todo momento el propósito de colaborar con la Junta de Comunidades en la ejecución de un acceso. “Creo que es bueno que nos sentemos con él y que hablemos de todas estas cuestiones. Sin embargo, se sigue empeñando en poner en lista de espera al Ayuntamiento de Guadalajara, que lleva desde enero solicitándole repetidamente un encuentro sin éxito. La actitud y falta de talante que está manteniendo puede ser síntoma de que la consejería le viene grande. Si no se ve capacitado para sacar adelante las obras del Hospital que dimita y que deje al frente a alguien capaz”.

Carnicero también ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara cedió a la Junta de Comunidades gratuitamente la parcela en la que se levantará el Hospital, valoradada en once millones de euros.