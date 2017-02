Dulce derrota del Quabit BM Guadalajara ante el Naturhouse La Rioja

El Quabit BM Guadalajara opuso resistencia hasta donde pudo y como pudo al segundo clasificado de la Liga Loterías Asobal, el Naturhouse La Rioja, en el partido disputado este sábado en el polideportivo David Santamaría de la capital alcarreña y con el que se reanudaba la competición tras el largo paréntesis motivado por la celebración del Mundial de Francia.

Puntuar ante el Naturhouse La Rioja para las huestes del Quabit BM Guadalajara era una misión casi imposible, pero los de César Montes saltaron a la cancha con la intención de complicar lo máximo posible el partido a un equipo que pelea el campeonato al intratable Barcelona.

Los morados aguantaron el exigente ritmo impuesto por los riojanos durante los diez primeros minutos, en los que un portentoso Jota Hombrados en la portería, rozando la plena efectividad de paradas, mantuvo a sus compañeros en la igualdad con el Naturhouse, a pesar de la extraordinaria defensa de los riojanos (3-3 en el minuto 10). Pero la defensa del Naturhouse siguió firme y los visitantes apretaron el acelerador en ataque para endosar un parcial de 0-5 en cinco minutos en los que el Quabit Guadalajara no podía mantener el altísimo nivel de juego visitante, en parte porque cuando superaban el casi infranqueable muro riojano, los de Montes se toparon con la madera y con el meta, Aguinagalde, otra ‘torre’ que hacía pequeña la portería para los morados.

Reacciones truncadas

De esta manera, y mediada la primera mitad, el partido se rompió con cinco goles favorable a los visitantes (3-8). Sin embargo, un tiempo muerto de César Montes permitió que los morados pudieran ajustar su defensa, alternado la 6-0 con la 5-1, por lo que los riojanos ya no estuvieron tan cómodos en el ataque.

El esfuerzo del Quabit fue titánico, teniendo su recompensa para colocarse a tan solo un gol del Naturhouse (13-14, en el minuto 27), con un gran Víctor Montoya. Pero tres pérdidas de balón consecutivas de los morados se tradujeron en otros tantos contraataques para los visitantes, que volvieron a poner tierra de por medio en el luminoso del David Santamaría al descanso (13-17).

Nada más comenzar la segunda mitad, el partido se le complicó aún más al Quabit Guadalajara tras sufrir la primera exclusión del encuentro, al primer minuto de juego. La superioridad numérica abrió el camino para que el Naturhouse ampliara su renta hasta los siete goles de distancia (14-21, en el minuto 35), con un desequilibrante Albert Rocas.

El partido estaba ya casi visto para sentencia, pero el Quabit, a pesar de la desventaja, no bajó los brazos y no solo impidió que los riojanos lograran una diferencia de más de siete goles en lo que restaba de encuentro sino que, hasta en dos ocasiones, los morados pudieron colocarse a cuatro de distancia (18-22, en el minuto 41 y 20-24, en el 45), gracias a la actuación del trío Padilla-Bozalongo-Márquez.

En el Naturhouse, Kappelin, portero para la segunda mitad, no solo mantuvo el nivel de Aguinagalde sino que lo superó, deteniendo dos siete metros decisivos, que cortaron sendos intentos de culminar la reacción local.

No obstante, el Quabit mantuvo igualado el resultado parcial de la segunda mitad durante casi todo el período y eso dice mucho de la mentalidad de los morados para no dejarse llevar en un partido en el que cualquier otro equipo hubiera dosificado energías. Al final, 27-33 para el Naturhouse La Rioja, en un partido en el que se impuso la lógica, pero donde los riojanos no estuvieron cómodos sobre la cancha guadalajareña.