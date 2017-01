El Gobierno de CLM hace recomendaciones a usuarios y consumidores para las rebajas

El próximo sábado numerosos establecimientos y grandes almacenes iniciarán su período de rebajas en Castilla-La Mancha, aunque muchos otros ya han comenzado a ofrecer sus descuentos. Por ello, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, recuerda a los consumidores y usuarios algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer sus compras.



Los artículos rebajados no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente y deberán haber formado parte de las existencias del establecimiento durante, al menos, un mes antes, es decir, no pueden adquirirse productos exclusivamente para su venta en rebajas.



Los establecimientos comerciales deberán anunciar de manera visible en el exterior de sus locales el período durante el que mantendrán las rebajas en los productos ofertados. Además, para que se pueda indicar que un establecimiento comercial se encuentra en rebajas deberán ofrecer a precio reducido, al menos, la mitad de los artículos existentes.



En el caso de que las rebajas no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los rebajados deberán estar bien identificados y diferenciados del resto.



Indicación de los descuentos

La indicación del precio se podrá hacer mediante un descuento porcentual sobre el precio habitual del producto o mediante la constancia del precio anterior y el nuevo ya rebajado. Esto deberá llevarse a cabo tanto en las etiquetas del producto como en los escaparates.



En el caso de que se trate de una reducción porcentual de un conjunto de artículos, bastará con anunciar el porcentaje de descuento sin necesidad de que conste individualmente en cada uno de los artículos ofertados.



Los medios de pago ofrecidos por los establecimientos comerciales durante los períodos de rebajas serán los mismos que habitualmente vienen aceptando.



Si un establecimiento comercial cobra por realizar arreglos en artículos rebajados, deberá informar de ello indicando los precios por tipo de arreglo.



Se deben conservar los tickets

El comprador no debe olvidar conservar las facturas y tickets de compra, pues deberá disponer de ellas en caso de reclamación ya que las rebajas implican una reducción en los precios pero no una disminución de sus derechos como persona consumidora y usuaria.



Es aconsejable que se priorice entre aquellos establecimientos que exhiben el distintivo de estar adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.



Por otra parte, es importante efectuar una compra responsable en rebajas adquiriendo aquello que realmente se necesite y no dejarse llevar únicamente por un precio rebajado.





Una buena altCompras onlineernativa para realizar las compras durante este periodo es hacerlo por Internet, evitando así largas colas y agobios.



Para ello, hay que elegir formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas. En cualquier caso, el comprador deberá comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.



Para preservar la privacidad también hay que asegurarse de que el proceso de solicitud y compra se hace, en todo momento, en un entorno seguro. Esta circunstancia se puede verificar si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones de la página que se visita.



Tras realizar la compra, es recomendable conservar todos los correos electrónicos de confirmación que reciba en relación con su compra y comprobar las compras realizadas con los extractos de su tarjeta, de forma que pueda identificar, en su caso, los cargos no reconocidos.



Cualquier ciudadano que necesite realizar alguna consulta al respecto, puede acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.