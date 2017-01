El Gobierno regional convoca el concurso ‘Cervantes into English’ con el que los escolares darán continuidad a la celebración del IV Centenario

.- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha organizado el concurso ‘Cervantes into English’, una iniciativa dirigida a los alumnos y alumnas de los centros educativos de Castilla-La Mancha con la que se pretende dar continuidad a las actividades promovidas con motivo de la conmemoración en 2016 del IV Centenario de la muerte de Cervantes, fusionando el conocimiento de la obra cervantina y la lengua de Shakespeare.



El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha indicado que la celebración de un hecho histórico, como el aniversario de la muerte de Cervantes, “debe aprovecharse para iniciar proyectos cívicos de interés para la sociedad, como en este caso para los escolares de Castilla-La Mancha. Desde la consideración de que las efemérides son importantes por lo que inician, pero lo son aún más si se prolongan más allá de las fechas señaladas”.



Así, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, consciente de la relevancia e importancia de la celebración que ha tenido lugar en los últimos meses, en su vertiente educativa y cultural, quiere con este concurso seguir fomentando el conocimiento y disfrute de la obra de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, considerados dos de los más grandes escritores de todos los tiempos en lengua española e inglesa, respectivamente.



El concurso ‘Cervantes into English’, que prevé una primera fase provincial y después una fase regional, constará de las siguientes modalidades de participación: trabajos plásticos o informáticos, trabajos lingüísticos, interpretaciones escénicas y prueba de traducción.



La cuantía total consignada por la Consejería para los premios de este concurso, en sus dos fases, asciende a 13.325 euros. Los beneficiarios en las modalidades 1, 2 y 3 serán los centros educativos, y en la modalidad 4 los centros educativos y los alumnos.



En las modalidades 1, 2 y 3 podrá participar el alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La participación será colectiva y el alumnado podrá ser del mismo o distinto nivel educativo, dentro de la etapa educativa correspondiente. Cada grupo deberá tener como responsable un docente del centro educativo, que será en el encargado de organizar el trabajo a presentar.



Los trabajos plásticos podrán ser los siguientes: murales, collages, mosaicos, dibujos, utilización de material reciclado y de desecho, grabados, o cualquier otro formato o técnica en los que prime la expresión gráfico-plástica y visual del trabajo presentado. Los trabajos informáticos serán aquellos en los que se utilice diferentes programas informáticos o aplicaciones de móviles que permitan la presentación de trabajos artísticos.



En todos los casos deberán contener alguna referencia a la obra de Cervantes, presentada en lengua inglesa.



Los equipos estarán formados por un máximo de 30 miembros y un mínimo de 5.



Los trabajos lingüísticos serán aquellos en los que se desarrolle la parte lingüística del inglés en relación con la obra de Cervantes, tales como: cuentos, cómic, novelas, artículos periodísticos, ensayos, textos narrativos, descriptivos o históricos. Los trabajos serán presentados en Arial 10, interlineado doble, a excepción de los cómics. El formato será A4, y en todo caso, tendrán una extensión máxima de cinco caras.



Los equipos estarán formados por un máximo de 10 miembros y un mínimo de 3.



En cuanto a las interpretaciones escénicas deberán ser representadas en inglés y podrán ser dramatizaciones, anuncios, canciones en grupo, karaoke, doblaje de escenas, danzas, cortometrajes, documentales, etc., relacionadas con la obra cervantina. Los equipos estarán formados por un máximo de 30 miembros y un mínimo de 10.



Por su parte, la modalidad de prueba de traducción va dirigida al alumnado de 2º de Bachillerato, tendrá un carácter individual y consistirá en la traducción de un texto de una obra de Cervantes a la lengua inglesa. Para esta prueba los participantes tendrán la posibilidad de utilizar un diccionario español-inglés.



Cada centro educativo presentará un único trabajo por modalidad. La modalidad 4 tendrá como máximo 5 participantes por centro.



Los centros educativos tendrán de plazo hasta el 22 de febrero de 2017 para presentar sus solicitudes de participación y sus trabajos.