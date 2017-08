El Gobierno regional ha incorporado en lo que va de legislatura un 42% más de beneficiarios y un 26% más de prestaciones al Sistema de Dependencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado en lo que va de legislatura un 42% más de beneficiarios y un 26% más de prestaciones al Sistema de Dependencia de la región. Así lo ha asegurado la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, al presentar el balance correspondiente al mes de julio de 2017.



Para la directora general, estos datos “confirman el esfuerzo del Gobierno del presidente García-Page por ofrecer un mejor servicio a las personas en situación de dependencia, porque este Gobierno sí cree en el Sistema de Dependencia”.



Ana Saavedra ha enumerado que frente a los 34.688 beneficiarios que había al inicio de legislatura, ahora hay 49.090, “más de 14.400 beneficiarios más, es decir un 42% más”, ya que “el Gobierno de García-Page atiende a 19 personas más cada día, mientras que en la legislatura anterior se eliminaba la atención a tres personas cada día”.



Como muestra, ha añadido que, en una comparativa por comunidades autónomas, entre los meses de enero a junio de 2017, “el 24,5% de los nuevos beneficiarios, 5.999 de 24.537 nuevos beneficiarios, corresponden a Castilla-La Mancha, siendo la comunidad autónoma que más beneficiarios hemos aportado al sistema en este periodo”.



En cuanto a las prestaciones, en julio de 2017 respecto a julio de 2015, se han incrementado un 26% las prestaciones del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha. “Había 47.160 prestaciones concedidas en julio de 2015, ahora hay 59.542 prestaciones, es decir 12.382 prestaciones más en 25 meses”, ha precisado la directora general, que asegura que “el 24% de las nuevas prestaciones reconocidas en España, 6.261 de 26.484 nuevas prestaciones del Sistema de Dependencia a nivel nacional, las aporta Castilla-La Mancha que es la comunidad autónoma que más prestaciones ha concedido a nivel nacional en estos últimos seis meses”.



Un 78% personas menos en el ‘limbo de la dependencia’



Respecto al llamado ‘limbo de la Dependencia’, Ana Saavedra ha precisado que en estos 25 meses de Gobierno de García-Page se atiende a 21.034 personas más que en julio de 2015. Entonces había 26.919 personas esperando una prestación y ahora hay 5.885, “es decir, hemos reducido un 78% ese limbo que encontramos”.



Si se suman las 6.767 nuevas solicitudes de personas que esperan una prestación que se han incorporado desde julio de 2015, hay en total 12.652 personas, frente a las 26.919 personas en espera en julio de 2015, “luego hemos reducido un 53% la lista en 25 meses”. Por su parte, las solicitudes pendientes de valoración se han reducido un 21%, había 6.143 en julio de 2015 y ahora son 4.883, es decir 1.260 menos.



La directora general ha asegurado que “ahora los ciudadanos creen en el sistema y no tienen que pagar las tasas injustas que se aprobaron la pasada legislatura y que desde junio de 2016 el Gobierno del presidente García-Page ha eliminado”. Por eso “el volumen de solicitudes ha crecido un 81%, se han presentado 25.282 solicitudes nuevas, con 20.457 solicitudes de revisión.



En total, “se han tramitado 45.739 expedientes en estos dos años”. La media de solicitudes en 2014 era de 660 al mes y en julio de 2017 la media de tramitación ha sido de 1.197 solicitudes mensuales.



Un 99% más de prestaciones de Teleasistencia



Respecto a la evolución de las prestaciones, la directora general ha resaltado que las de Teleasistencia tienen un incremento del 99%. Había 4.872 beneficiarios en junio de 2015, ahora son 9.671, es decir 4.799 más. Además, son 12.722 los usuarios de Ayuda a Domicilio, que se han incrementado 77% respecto a los 7.189 que había en julio de 2015, es decir 5.533 nuevos usuarios en 25 meses. En tanto que las Prestaciones Vinculadas a Servicio (PVS) crecen un 58% en este tiempo, había 2.784 en julio de 2015 y ahora son 4.407, es decir 1.623 más.



Crecen también las prestaciones de Centro de Día un 44% en estos dos años. Había 2.156 usuarios de Centro de Día en julio de 2015, ahora son 3.094, 938 más. Al igual que los usuarios de Servicio de Promoción de Autonomía (SEPAP MejoraT) que han aumentado un 28% en 25 meses, donde había 3.587 en julio de 2015 y ahora son 4.603, 1.016 más. Como los usuarios de plaza residencial, que han crecido un 18% esta legislatura, había 9.982 en julio de 2017 y ahora son 11.793, 1.811 personas en residencias más en 25 meses.



1.700 prestaciones económicas en 25 meses



Las prestaciones económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF) han disminuido un 2%, “pero no se ha desposeído a ninguna persona de este derecho y se han concedido 1.700 PECEF en los 25 meses del Gobierno de García-Page, 135 en el mes de julio de 2017, frente a las tres concedidas en cuatro años de Gobierno del PP”, ha destacado Ana Saavedra.



La directora general de Atención a la Dependencia ha asegurado que a nivel nacional “hemos pasado de tener un 44% a un 24,59% de personas pendientes de recibir prestación, hemos bajado 19,4 puntos porcentuales y estamos en el puesto número 10 de las comunidades autónomas con menos lista de espera, por debajo de la media nacional que está en un 26,21%, como ha puesto de manifiesto el Observatorio de la Dependencia en sus Dictámenes XV, XVI y XVII”, ha señalado.



Por último, ha informado que ‘La Ventana de la Dependencia de Castilla-La Mancha’, a la que se puede acceder en el teléfono 925 247429 y en el correo electrónico dgdependencia@jccm.es , en diez meses, entre octubre de 2016 y julio de 2017, ha atendido 770 consultas y peticiones de ciudadanos de Castilla-La Mancha.



Además en ese afán de ser transparentes y estar en contacto con la ciudadanía, con periodicidad trimestral se publican los datos estadísticos de Dependencia en la web institucional del Gobierno regional, “algo que antes no sucedía”, ha concluido Ana Saavedra.