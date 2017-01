El Lute dice que no fue un heróe si no un hombre que supo controlar su miedo

Eleuterio Sánchez, conocido por todos como ‘El Lute’, mito que se forjó en los años sesenta con sus fugas de las cárceles, estuvo este viernes en la Fundación Siglo Futuro para repasar su vida, su paso por la cárcel, sus fugas, sus sentimientos, impresiones y opiniones sobre aquellos y estos tiempos. En la charla estuvo acompañado por Juan Garrido, presidente del foro cultural, Mar Corral, presidenta de la Asociación de la Prensa y José Juan Vázquez, psicólogo social y profesor de la Universidad de Alcalá.

Eleuterio Sánchez, conocido desde los 22 años como ‘El Lute’, alias que le puso la policía, entró en prisión analfabeto y salió abogado. Aprovechó allí “el tiempo detenido, el tiempo parado” que hay en ella para devorar libros, aprender a escribir y licenciarse en una carrera que ejercería en defensa de los más desfavorecidos. Asegura que la cárcel no sirve para cumplir ese fin de rehabilitar para la reinserción porque es un lugar que priva de la libertad, “y el hombre sin libertad no es hombre” y por el tratamiento que se recibe. Su mayor mérito fue, asegura, estudiar en un lugar que destruye a las personas. En cambio sus fugas las entiende como simples “anécdotas” porque “fueron el fruto de la desesperación absoluta, eran suicidas. Tenía cadena perpetua, que iba a hacer”. En cuanto al tiempo fugado, dijo sentirse como “un hombre acosado, acojonado, con miedo, que vivía en un agujero, salía de noche, no podía ni tomar una cerveza o estar con una mujer porque me exponía mucho. Fueron tres años peores que los de la cárcel. Aun así cuando estaba acorralado prefería la muerte a volver a la cárcel, porque allí ya sabía lo que había”. “No era un héroe como decían los medios, solo un hombre con miedo, que supone controlar para hacer lo que creía que debía hacer”.

“No soy ni bueno ni malo, sino todo lo contrario”, dijo el ‘Lute’, que calificó de modas, etiquetas o clichés, las diferentes valoraciones que de él han hecho los medios desde considerarle el enemigo público número 1, el malo más malo, hasta convertirle casi en un santo. “Son etiquetas que se ponen para no pensar, para no analizar, para vender. Las personas somos mucho más complejas”.

En cuanto a la política, el Lute asegura que no encaja en ningún partido político. “Soy socialista, medio anarquista, voy a mi aire. El PSOE se me queda corto, el PCE no me va, Podemos me parece de panfleto. No encajo en ninguno”. Durante su charla habló también de lo mal que lo están pasando muchos ciudadanos, de los jueces, de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del franquismo y de ahora, de la igualdad de oportunidades que no existe o de la educación.

