El PSOE culpa a PP y Podemos de que los cuidadores no profesionales de dependientes no puedan cotizar

El secretario general del PSOE de Guadalajara y diputado en el Congreso, Pablo Bellido, ha denunciado que el PP y Podemos han impedido que saliera adelante una proposición no de ley presentada en la Cámara Baja por Grupo Parlamentario Socialista para que la Administración General del Estado se hiciera cargo nuevamente de costear las cotizaciones a la Seguridad Social de cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas dependientes. “El PP con su voto en contra y Podemos con la abstención han rechazado una iniciativa que iba a servir para mejorar las condiciones laborales de casi un millar de personas de Guadalajara, de las que más del 90% son mujeres”, ha lamentado Bellido.

El PP eliminó ese derecho en 2013, “porque no quiso que el Estado siguiera ayudando de esta manera a unas personas que suelen tener unos ingresos muy bajos”, ha puntualizado el diputado socialista. El resultado de esa decisión fue que casi 100.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social porque no podían asumir con recursos propios el pago de la cotización, cuya finalidad es que puedan tener una pensión en el futuro.

Asaltar los cielos

“Ahora que el PP ya no tiene mayoría absoluta, el PSOE ha intentado que recuperen ese derecho, pero el PP y Podemos no han querido. El PP lo ha hecho porque no cree en este sistema de atención a la dependencia, ni en los puestos de trabajo que genera, ni en un Estado solidario. Podemos dice que no lo apoyó porque le parecía insuficiente, y esto significa que vuelven a la misma dinámica de siempre: son incapaces de materializar un avance si no cumple el programa de máximos. Están tan obsesionados con asaltar los cielos que no quieren conseguir ni un solo derecho en la tierra. Por su absurda tozudez, más de 180.000 personas en toda España y casi un millar en Guadalajara se van a quedar sin recuperar un derecho que tenían”, ha explicado el diputado socialista. No obstante, ha anunciado que el PSOE presentará enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para conseguir una reivindicación que no ha dejado de plantear desde el primer momento.

Cercanías

También se ha referido a la Proposición no de ley que registró ayer en el Congreso junto con dos diputados socialistas madrileños para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que recupere el Plan de infraestructuras ferroviarias de Cercanías de la Comunidad de Madrid, aprobado en 2009, y mejorar así un servicio que no ha dejado de deteriorarse en los últimos años. Bellido se ha mostrado muy sorprendido por la respuesta que dio la semana pasada el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a una pregunta formulada por la senadora del PSOE de Guadalajara, Riansares Serrano. De la Serna dijo que el funcionamiento de las Cercanías obtenía una puntuación muy alta entre los usuarios. “No sé a quién habrá preguntado, pero si va a las estación de Guadalajara, de Azuqueca, de Alcalá o de Atocha, no hay nadie que hable bien de un servicio que fue puntero, y que el PP se está cargando”, ha afirmado.

Cierre del Registro de la Propiedad de Cifuentes y de Sacedón

Además, ha anunciado que el PSOE está valorando presentar iniciativas en todos los ámbitos para luchar contra la eliminación de las oficinas del Registro de la Propiedad de Cifuentes y de Sacedón. “A los vecinos de los 47 pueblos de la demarcación de Cifuentes les mandan a Molina de Aragón. Hay pueblos que están a más de una hora de camino y no tienen comunicación directa con transporte público. Ir a Molina costaría más de un día en algunos casos”, ha indicado. En el caso de Sacedón, que atiende a 23 núcleos de población, se derivan las gestiones a Pastrana, pese a que esta localidad tiene la mitad de habitantes. “Espero que salgan pronto los diputados del PP y el subdelegado del Gobierno a explicarnos por qué los vecinos de Cifuentes y de Sacedón, y sus comarcas, no se merecen continuar con un servicio como el que han tenido toda la vida”, ha agregado.

Centro de salud de Azuqueca de Henares y regadíos de Cogolludo

Por otro lado, el diputado socialista ha querido salir al paso sobre las manifestaciones de responsables del PP en torno al segundo centro de salud de Azuqueca de Henares y a los nuevos regadíos de Cogolludo. En este sentido, ha aclarado que si Azuqueca no tiene ya el segundo centro de salud es “gracias a Cospedal y al silencio cómplice del PP de Guarinos”. Por el contrario, ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page sí que va a construir esta infraestructura sanitaria, que será una realidad a finales del año que viene. “Es inexplicable que el PP exija ahora con prisas lo que intentó cargarse cuando gobernó”, ha apostillado.

Otro tanto ocurre con los regadíos de Cogolludo, que estuvieron paralizados durante los cuatro años de Gobierno de Cospedal, y todavía el año pasado el PP presentó una enmienda a los presupuestos regionales para suprimir la partida que estaba destinada a terminar las obras pendientes. “El PP no quiere que se hagan y se apoya en Podemos para conseguirlo. Con este caso, se comprueba que si Judas viviera en nuestra época sería dirigente del PP, porque no se puede ser más falso”, ha recalcado.

Pese a todo, ha reiterado el compromiso del presidente regional para que los regadíos sean una realidad, “y los agricultores vean que hay un Gobierno sensible, que cumple con la palabra y hace lo que dice, al contrario que el PP, que dice una cosa y hace la contraria”.