El trabajo en equipo, la innovación y la unión empresa-estudiantes, en 'Las 12 horas de la innovación'

El denominado equipo Ingenio Sempiterno, con una solución de energía limpia para el reto propuesto Maysoun Douas de Excellenting, para la generación de energía útil en la ciudad, ha sido el ganador del proyecto “Las 12 horas de la innovación” que ha organizado el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara).

Siete equipos participaron en esta competición en la que, a lo largo de esta jornada de intenso trabajo idearon, desarrollaron, descartaron y al final plasmaron sus soluciones y propuestas a los retos planteados por las empresas y organismos colaboradores.

Unos retos que han abarcado todo tipo de sectores, desde la consultoría a lo laboral, pasando por los mundos virtuales, la música o las energías renovables.

Durante toda la jornada, los equipos participantes han estado asesorados asesorados por mentores, así como por personal de las empresas que han planteado los retos además de por el personal del CEEI de Guadalajara y CEOE-CEPYME Guadalajara, intentando, en todo momento, estimular el proceso creativo de los jóvenes para llegar a su punto y final, que era la presentación, ante un jurado, de sus soluciones a los retos planteados.

A lo largo de la jornada, los equipos participantes, han tenido que analizar aspectos como los costes para crear la solución, los recursos necesarios para crear esa solución o las actividades claves a realizar para llegar a la consecución de nuestros fin, pasando por cuál es el problema que queremos resolver y quien es nuestro cliente, es decir, para quien creamos la solución.

Finalmente y, tras las exposiciones de los siete equipos participantes y la consecuente la deliberación del jurado, que no lo tuvo nada fácil, el equipo Ingenio Sempiterno, con su solución denominada energía limpia han planteado, para la creación de energía útil en la ciudad, la adaptación de farolas, postes eléctricos, puentes y demás mobiliario urbano, para crear energía limpia y barata. Una propuesta que está enfocada a empresas tanto públicas como privadas, así como para las empresas energéticas, se ha alzado con el premio final de una tarjeta regalo de 50 euros para cada uno de los integrantes del grupo cortesía de El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara.

En la clausura y entrega de premios estuvieron presentes Isabel Nogueroles, concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, quien destacó la importancia de la innovación y la creatividad en la gente joven, así como el hecho de acercar a los jóvenes y estudiantes el mundo de la empresa.

Alberto Rojo, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, ha felicitado al equipo ganador y a todos los alumnos participantes en la jornada y les ha dado la enhorabuena por su trabajo, al tiempo que ha agradecido a los docentes del IES Aguas Vivas su implicación para conseguir que el alumnado de este centro haya protagonizado esta jornada. El representante de la Junta en Guadalajara ha animado al alumnado a que trabajen “desde la innovación para conseguir un mundo mejor” y les ha pedido que aprovechen sus conocimientos “para lograr en un futuro una mayor calidad de vida para todos”.

Por su parte, José Manuel Latre, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, ha felicitado a los ganadores del reto y al CEEI Guadalajara por poner en marcha esta enriquecedora iniciativa dirigida a jóvenes con el objetivo de motivar y de impulsar el espíritu emprendedor desarrollando la imaginación a través de propuestas innovadoras.

Latre ha mostrado su apoyo a este proyecto y ha trasladado su enhorabuena al equipo del CEEI de Guadalajara, del que la Diputación es patrono, y a las empresas colaboradoras, la mayoría instaladas en el Centro de Empresas.

"El intercambio de experiencias y el conocimiento de otros proyectos son una fuente generadora de sinergias que enriquecen la carrera profesional de los alumnos, pero también del resto de agentes participantes. Porque de todo se aprende", ha manifestado Latre recordando una de las frases que pronunció Pedro Solís en el estreno de las 12 horas de la innovación el año pasado: “El secreto del fracaso es no darlo todo”. "Yo estoy convencido de que vosotros, todos los que habéis participado en esta interesante iniciativa, lo habéis dado todo. Por ello, mucha suerte para seguir desarrollando vuestros proyectos y vuestras ideas", ha finalizado.

Todos ellos han estado acompañados por Santiago Baeza, delegado de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pilar Cuevas concejala del PSOE del Ayuntamiento de Guadalajara, así como por Javier Arriola, director del CEEI Alcarreño.

Desde la Fundación CEEI se quiere agradecer a todos los colaboradores, desde los trabajadores del CEEI alcarreño y CEOE-CEPYME Guadalajara, como al servicio de conserjería del Centro de Nuevas Empresas como a las empresas participantes, El Corte Inglés-Hipercor Guadalajara, IES Aguas Vivas de Guadalajara, The Education District, Benagui, Blackats, Excellenting, Spain in the bag y GI Group, tanto el trabajo realizado como su aportación para hacer de estas 12 horas de la innovación todo un éxito.

La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Para más información www.ceeiguadalajara.es.