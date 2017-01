Guarinos dice que el balance socialista "es igual de pobre que sus propuestas"

La portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, ha pedido al portavoz del Grupo Socialista, Julio García, que “cese de sus repetidas intenciones por trasladar su propia incapacidad al equipo de Gobierno para poder llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa”. Así se ha referido en relación a las declaraciones de García sobre el balance del año en la Diputación marcado por la inversión, la reducción de la deuda heredada de un Gobierno del que él mismo formaba parte, y las políticas de empleo y sociales.

En este sentido, Guarinos ha señalado que el balance de García era “más que previsible tanto en la falta a la verdad como en lo pobre de sus argumentos siguiendo la tónica de este tiempo en el que las aportaciones e ideas para el desarrollo de nuestra provincia brillan por su ausencia”. “No esperábamos ni más ni menos de las declaraciones del portavoz socialista porque es más de lo mismo de lo que nos tiene acostumbrados”, ha dicho la portavoz del equipo de Gobierno recordando que casi la mitad del Presupuesto ha estado dedicado a inversiones al igual que las previsiones fijadas para el presente ejercicio.

En cuanto a lo destinado a arreglo de caminos y obras hidráulicas se continúan con los trámites previstos realizándose actuaciones, también de Planes Provinciales, en todos los pueblos con el compromiso de que al final de legislatura cada pueblo haya tenido al menos tres obras de infraestructuras, como ocurrió en el mandato anterior. Sobre este asunto, “García vuelve a caer en el error de ver la paja en el ojo ajeno porque parece no acordarse de que lo que ahora critica es lo que no fue capaz de hacer él cuando tenía responsabilidades de gobierno”. Al igual que con el Plan de Carreteras, “que encontramos estancado en 2011 y hemos conseguido finalizarlo en tiempo y forma añadiendo la mejora de otras carreteras que no estaban incluidas” y con el compromiso de continuar con este tipo de inversiones en años venideros.

En lo que se refiere a la administración electrónica, la Diputación está trabajando en este complejo e importante proyecto para hacer la vida más fácil a los ciudadanos y, entre otras cosas, García alude a la supresión de una partida de 40.000 euros para renovar equipos informáticos. “Es cierto que se suprimió esta partida gracias a que se consiguió un acuerdo con Red.es por el que hemos podido dotar a cada uno de los pueblos de un ordenador y una impresora multifunción para el registro electrónico”, ha aclarado Guarinos. Del mismo modo, se ha alegrado conocer por su boca que los pueblos pequeños son “la principal razón de ser de las diputaciones” y le ha pedido que se aplique esa afirmación para defenderla cuando su partido, el Partido Socialista, abogue por la supresión de las mismas. Así, son muchas las medidas que se están tomando para intentar erradicar la despoblación que es uno de los principales objetivos de la acción de gobierno de la Diputación tanto a través de áreas como el Turismo, el Empleo o la Agricultura y Ganadería, entre otros como ha quedado de manifiesto en diversas ocasiones. Por ello, los datos conocidos recientemente sobre despoblación “nos preocupan como preocupan a cualquier ciudadano de esta provincia y de otras zonas de España”.

En relación con el proyecto del viaje a La Alcarria habla por sí solo que el señor García hable de “falta de colaboración con los pueblos” cuando desde un primer momento se ha contado con todos ellos –aunque él mismo intentó torpedear sin éxito-, sin mirar el color político, y eso ha derivado en el éxito sin precedentes de un proyecto turístico ambicioso que esperamos siga dando tan buenos resultados con la colaboración de todos como hasta ahora porque eso será bueno para todos.

Por otro lado, el Servicio de Residuos sigue dando sus pasos, “muy a su pesar”, y así se puso de manifiesto en el último Pleno donde se aprobó la adhesión al mismo de varios municipios.

Por todo ello, desde el equipo de Gobierno de la Diputación se ha pedido al señor García que “aún está a tiempo de ponerse a trabajar y de presentar propuestas coherentes”.