iDental se propone acabar con la odontofobia

La frase “vamos al dentista” es para muchas personas lo que la frase “que viene el coco” es para la gran mayoría de los niños. Una sensación de miedo, de nerviosismo y de malestar invade a muchas personas cuando saben que se acerca el día de visitar la clínica dental. En ocasiones, esta puntual cita provoca que muchas personas se tiren días e incluso semanas pensando en el momento de sentarse en el sillón y tener que abrir la boca.

El momento incomodo del que hablamos produce unos síntomas que se suelen relacionar con la ansiedad, pero en realidad, se trata de una fobia que se convierte en uno de los principales motivos por los que los españoles no acuden al dentista. La ansiedad consiste en sentir cierta intranquilidad pero no limita la vida del afectado. En cambio, la fobia es un miedo irrefrenable que hace que el afectado no visite a su dentista durante largos periodos de tiempo.

El clásico “huele a dentista” ha pasado de generación en generación aumentando la fobia y transmitiéndola entre familiares y amigos. Por eso, las clínicas iDental, apuestan por ofrecer al paciente un entorno agradable y un trato especial para alejar las malas sensaciones y convertir la visita al dentista en una simple visita médica.

Desde las decoraciones de los box y salas de espera de las diferentes plantas de las 26 clínicas repartidas por todo el territorio español, hasta la variedad de colores de la vestimenta de los especialistas. Sin olvidarnos de la empatía que los profesionales muestran con los pacientes, independientemente de la edad que tengan.

Además, iDental cuenta con las técnicas para evitar el dolor como es la anestesia local o la sedación consciente, y con los materiales más novedosos para realizar los tratamientos. Las agujas más finas y pequeñas permiten que la visita al dentista deje de ser tan dolorosa como las experiencias anteriores. iDental está consiguiendo que los malos pensamientos que evoca la palabra dentista desaparezcan.

Más información en www.asistenciadentalsocial.com