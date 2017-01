La Cabalgata pone final a una navidad solidaria y pensada para los niños en Marchamalo

Este jueves se daban por finalizadas las actividades previstas dentro del programa de Navidad en Marchamalo con la visita de los Reyes Magos de Oriente, que no dejaron pasar por alto nuestro pueblo en su periplo por cada rincón de nuestro país. Tres carrozas y 70 personas llegaron al pueblo por la carretera desde el barrio del Badén, con una amplia comitiva de personajes y animales entre los que no faltaron el Rey Herodes con sus soldados, pajes, la Virgen María con San José y el Niño Jesús, y, los tres Reyes Magos. El más solicitado fue Baltasar, que este año despertó mayor expectación.

A lo largo de todo el recorrido, idéntico al de pasados años siguiendo la carretera hasta alcanzar la Plaza Mayor y la Iglesia de la Santa Cruz, centenares de personas, con familias al completo, se acercaban a ver la llegada de los Tres Magos, abarrotando las calles alrededor de la comitiva. Al final, todo el público se ha concentrado en la Plaza Mayor y en el interior de la Iglesia, donde los ilustres invitados saludaron a todos los presentes e hicieron entrega de los regalos a los niños marchamaleros con sus propias manos.

El párroco de Marchamalo, Miguel Torres, y el Alcalde, Rafael Esteban, recibieron a todos agradeciendo especialmente la colaboración en la organización de la llegada de los Reyes Magos a la Peña 'La Nuestra', a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.



ACCIONES SOLIDARIAS Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Esta fue la guinda del pastel en un año que ha vuelto a caracterizarse por las campañas solidarias, ya que buena parte de los eventos convocados se aprovecharon para solicitar la solidaridad de los marchamaleros organizando distintas recogidas de fondos o de alimentos no perecederos. Solo en la recogida de alimentos organizada por los servicios deportivos para la Fiesta de las Escuelas Deportivas Municipales se recogieron 80 kilos de comida.

No obstante, los más pequeños volvieron a ser los protagonistas de la programación, con variedad de actividades lúdicas y culturales que finalizaron ayer, destacando además de la cabalgata el Campamento Urbano Navideño, que ha acogido más de 80 usuarios abriendo en el Espacio Joven durante todas las vacaciones escolares, y la nueva Pista de Patinaje de Hielo Sintético alojada en el pabellón cubierto del Complejo Deportivo ‘Llanos Manrique’, por la que han pasado cerca de un millar de usuarios durante las últimas dos semanas.