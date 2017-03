La falta de acierto deja sin premio al Isover ante el Real Madrid

El Isover Basket Azuqueca se presentaba en la ciudad deportiva del Real Madrid, con la necesidad de ganar si quería agarrarse a los puestos de arriba. Pero a pesar de que el partido empezó muy bien para los alcarreños, que dominaron el primer cuarto, la falta de acierto en el tiro libre y en el tiro exterior, hizo que la victoria se decantase a favor de los madrileños.

Tras el salto inicial que se llevaron los locales, los primeros puntos del partido llegaron con una canasta visitante de Jorge Tejera. La buena actitud defensiva y la rapidez en el movimiento de balón, hacía que a los 4 minutos, los visitantes ganaran por 0-8, con un espectacular mate de Luis Valera. El parcial era de 0-10 a los cinco minutos, y los de Javi Juárez tardarían casi un minuto más en anotar su primera canasta, ante la intensidad defensiva de los visitantes, que conseguían desde la defensa conseguir buenas opciones en ataque. Las rotaciones en los visitantes, hicieron bajar un poco el ritmo, lo que aprovecharon los locales para reducir distancias, con un Max Solé y un Javier Salson que comenzaban a hacerse dueños del partido. Así se llegaba al final con 14-16 en el marcador.

El segundo cuarto comenzó con un Real Madrid más acertado en ataque y dominando el rebote en defensa, lo que hizo que tomaran su primera ventaja a los dos minutos de cuarto (18-20). Ventaja que ya no perderían hasta finalizar el partido. Solé y Sow hacían daño a la defensa azudense, pero los visitantes no querían dejar irse el partido y conseguían empatar el mismo a los 5 minutos (26-26). Un triple de Sole y una canasta de Radoncic, daban a los madrileños una ventaja de +5 al descanso, 36-31.

Con algunos jugadores visitantes cargados de faltas y otros que no tuvieron su noche, la ventaja madrileña creció, en unos minutos locos de partido, en los que la ansiedad predominaba sobre el buen juego. Pero los azudenses no habían dicho su última palabra, y conseguían ponerse a un punto a mitad de cuarto (40-39). Un buen cuarto que acabó con 46-44 y todo por decidir.

En el último cuarto, los azudenses no estaban dispuestos a bajar los brazos, pero no era su día, y las imprecisiones, sobre todo en el tiro libre (8/18) y en el tiro exterior (2/12) hacían que el Real Madrid conservase su ventaja (55-53) a cinco minutos para el final. Y así con pequeñas ventajas para los locales, que los visitantes no supieron reducir, se llegaba al final del partido (64-60).

LA FICHA

REAL MADRID B: Sow (4), Radonic (11), De Blas (2), Mc Carthy (1), Pantzar (6) -quinteto titular-, Solé (16), Unanue (7), Marina (4) y Salson (13).

ISOVER AZUQUECA: Tejera (8), Valera (8), Tomic (17), Villena (6), Calvo (7) -quinteto titular-, Sobrinos (0), Hidalgo (2), Rojas (0), García (0), Barro (2) y Murray (10).

ÁRBITROS: Peláez Santana y Carretero Chacón. Eliminaron al visitante Hidalgo con cinco faltas personales.

PARCIALES: 14-16, 22-15 (36-31) (descanso), 10-13 (46-44) y 18-16 (64-60).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 22 disputado en Ciudad Real Madrid.