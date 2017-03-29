Más de 200 gimnastas en la segunda fase del Circuito Provincial
El pasado domingo se celebraba en el Polideportivo San José la II Fase del VI Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica organizado por el Club Rítmica Infantado.
En este caso era el turno de las gimnastas de nivel escolar e inicación y de conjuntos en edad escolar. Gimnastas con edades comprendidas entre los 5 y 14 años fueron las encargadas de animar la mañana del domingo con una grada del Polideportivo San José totalmente abarrotada.
La jornada contó con los ejercicios de conjuntos y de individuales que realizaron las más de 200 gimnastas en la jornada.
Las clasificaciones obtenidas fueron las siguientes:
*CONJUNTO MINIBENJAMIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1º CLASIFICADO: EL CASAR
2º CLASIFICADO: ESFERA
*CONJUNTO BENJAMIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1º CLASIFICADO: EL CASAR
2º CLASIFICADA: AZUQUECA DE HENARES
*CONJUNTO ALEVIN PELOTA:
1º CLASIFICADO: EL CASAR
2º CLASIFICADO: ALEVIN “B” AZUQUECA DE HENARES
3º CLASIFICADO: ALEVIN “C” AZUQUECA DE HENARES
4º CLASIFICADO: ALEVIN “A” AZUQUECA DE HENARES
5º CLASIFICADO: ESCUELA RÍTMICA ALOVERA
6º CLASIFICADO: CD AGUSTINIANO-MARISTAS
*CONJUNTO INFANTIL MAZAS:
1º CLASIFICADO: ESCUELA C.G.R. GUADALAJARA
2º CLASIFICADO: ESCUELA RÍTMICA ALOVERA
*CONJUNTO CADETE AROS Y CUERDAS:
1º CLASIFICADO: CADETES “A” AZUQUECA DE HENARES
2º CLASIFICADO: CADETES “B” AZUQUECA DE HENARES
*CONJUNTO SENIOR AROS Y CINTAS:
1º CLASIFICADO: AZUQUECA DE HENARES
*ALEVIN INICIACIÓN ARO:
1ª CLASIFICADA: LAURA GÓMEZ (OMEGA ALSAN)
2ª CLASIFICADA: AMAYA TURLOKOWSKY (AZUQUECA DE HENARES)
*INFANTIL INICIACIÓN ARO:
1ª CLASIFICADA: BEATRIZ MUGARTEGUI (WAD-AL-HAYARA)
2ª CLASIFICADA: CANDELA GARCÍA (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: CARLA JIMÉNEZ (WAD-AL-HAYARA)
4ª CLASIFICADA: CARLA PARRAS (STYLO)
5ª CLASIFICADA: NOELIA VELARDO (STYLO)
6ª CLASIFICADA: ROCÍO MUÑOZ (OMEGA ALSAN)
*CADETE INICIACIÓN ARO:
1ª CLASIFICADA: SAMANTHA GARCÍA (OMEGA ALSAN)
2ª CLASIFICADA: YAIZA JIMÉNEZ (RÍT. GUADALAJARA)
*CADETE INICIACIÓN MAZAS:
1ª CLASIFICADA: ESTHER LÓPEZ (RÍT. GUADALAJARA)
2ª CLASIFICADA: CECILIA MÉRIDA (WAD-AL-HAYARA)
3ª CLASIFICADA: YASMIN LASSMI (RÍT. GUADALAJARA)
4ª CLASIFICADA: CECILIA GOZALO (RÍT. GUADALAJARA)
*INFANTIL INICIACIÓN PELOTA:
1ª CLASIFICADA: MANUELA MINCHEVA (RÍT. GUADALAJARA)
*PREALEVIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: ZOE GARCÍA (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: HAIZEA MIÑANBRES (OLIMPO)
3ª CLASIFICADA: LUCÍA QUILES (ESC. C.G.R. GUADALAJARA)
4ª CLASIFICADA: VANIA CABAÑAS (ESFERA)
5ª CLASIFICADA: MARTA BARRA (ESFERA)
6ª CLASIFICADA: SOFÍA GIL (WAD-AL-HAYARA)
*SENIOR INICIACIÓN MAZAS:
1ª CLASIFICADA: CARLA HERRERO (RÍT. GUADALAJARA)
*CADETE ESCOLAR PELOTA:
1er CLASIFICADO: CARLOS CELADA (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: ANDREA SILVA (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: CARLOTA VALERO (ESFERA)
4ª CLASIFICADA: SARA BLÁQUEZ (AZUQUECA DE HENARES)
5ª CLASIFICADA: PAULA ASENSIO (RÍT. GUADALAJARA)
6ª CLASIFICADA: NATALIA ENTONADO (ESC. ALOVERA)
*INFANTIL ESCOLAR ARO:
1ª CLASIFICADA: AINHOA IGLESIAS (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: MAR GUERRERO (INFANTADO)
3ª CLASIFICADA: ANGELA BAZAGA (OMEGA ALSAN)
4ª CLASIFICADA: PAULA DEL RÍO (RÍT. GUADALAJARA)
5ª CLASIFICADA: REBECA SERNA (ESC. C.G.R. GUADALAJARA)
6ª CLASIFICADA: LUCÍA LAVÚ (OMEGA ALSAN)
*PREBENJAMIN INICIACIÓN MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: LIZI LABADZE (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: SARA MONGE (RÍT. GUADALAJARA)
3ª CLASIFICADA: ARANTXA RUFES (STYLO)
*MINIBENJAMIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: YASHIRA ORTEGA (OLIMPO)
2ª CLASIFICADA: VEGA PÉREZ (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: NATALIA GALLEGO (ESFERA)
4ª CLASIFICADA: SOFÍA UCEDA (ESFERA)
5ª CLASIFICADA: CRISTINA POLO (ESC.C.G.R. GUADALAJARA)
6ª CLASIFICADA: CAROLINA HERMOSILLA (ESFERA)
* BENJAMIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: CLARA UCEDA (ESFERA)
2ª CLASIFICADA: PAULA ADRIANO (STYLO)
3ª CLASIFICADA: ALEJANDRA ANDÚJAR (OMEGA ALSAN)
4ª CLASIFICADA: CARLA PEDROMINGO (ESFERA)
5ª CLASIFICADA: MARTA VELARDO (STYLO)
6ª CLASIFICADA: CELIA ESPADA (ESFERA)
*CHUPETIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: SOFÍA OCHAITA (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: VALERIA DE DIEGO (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: PAULA GÓMEZ (TORREJÓN DEL REY)
4ª CLASIFICADA: ALMA MARTÍ (OMEGA ALSAN)
*ALEVIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: LUCÍA SERNA (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: SARA LOZANO (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: ELSA LABRANDERO (ESFERA)
4ª CLASIFICADA: VERA MUÑOZ (OMEGA ALSAN)
5ª CLASIFICADA: LUCÍA CASTRO (TORREJÓN DEL REY)
6ª CLASIFICADA: NAHOMI ESCOBAR (TORREJÓN DEL REY)
*MINIBENJAMIN INICIACIÓN MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: ITZIAR CATALÁN (ESFERA)
2ª CLASIFICADA: INAYA LÓPEZ (STYLO)
3ª CLASIFICADA: DANIELA MORENO (STYLO)
*BENJAMIN INICIACIÓN MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: IRENE MARIN (STYLO)
2ª CLASIFICADA: SOFÍA MARTIN (AZUQUECA DE HENARES)
3ª CLASIFICADA: ELIA LEGAZPI (STYLO)
4ª CLASIFICADA: ANA HERNÁNDEZ (STYLO)
5ª CLASIFICADA: STEFANIA ELENA PUPAZA (AZUQUECA DE HENARES)
6ª CLASIFICADA: SARA ALVAREZ (RÍT. GUADALAJARA)
*PREBENJAMIN ESCOLAR MANOS LIBRES:
1er CLASIFICADO: GABRIEL VACA (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: EVA AGUT (STYLO)
3ª CLASIFICADA: MARTA BARRAGAN (TORREJON DEL REY)
4ª CLASIFICADA: EVA MATEOS (STYLO)
5ª CLASIFICADA: LAUARA QUINTANA (ESFERA)
6ª CLASIFICADA: LUCÍA GARZÓN (ESFERA)
*ALEVIN INICIACIÓN MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: MACARENA BALDERAS (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: LUCÍA RATIA (INFANTADO)
3ª CLASIFICADA: ELENA VALERO (RÍT. GUADALAJARA)
4ª CLASIFICADA: SARA DEL VALLE (STYLO)
5ª CLASIFICADA: LOLA NAVARRO (RÍT. GUADALAJARA)
6ª CLASIFICADA: ENMA SOLIS (OLIMPO)
*INFANTIL INICIACIÓN MANOS LIBRES:
1ª CLASIFICADA: TERESA SAN JULIÁN (INFANTADO)
2ª CLASIFICADA: MARTA CAÑADILLAS (ESFERA)
3ª CLASIFICADA: CELIA LASO (ESFERA)
4ª CLASIFICADA: VICTORIA HERRANZ (ESFERA)
5ª CLASIFICADA: DANIELA ANDRÉS (RÍT. GUADALAJARA)
6ª CLASIFICADA: SARA LÓPEZ (ESC.C.G.R. GUADALAJARA)
La III Fase del VI Circuito se celebrará el próximo domingo 2 de abril en el Polideportivo Municipal de Villanueva de la Torre organizado por el Club Omega Alsan en la que competirán las gimnastas de nivel p