"No sé si me han defraudado, pero sí sé que nos han dificultado las cosas más de lo previsto"

Llegó el mes de julio la intención de devolver al Deportivo Guadalajara a la Segunda División B. Su experiencia en la Tercera castellano-manchega avalaba éxitos deportivos en el equipo morado. Y los ha conseguido porque, a pesar de no haber conseguido el ascenso, ha sacado un rendimiento máximo a una plantilla que ha sufrido los contratiempos de los impagos por parte del club y, sobre todo, tras la salida del 25 por ciento de los jugadores que iniciaron la temporada allá por diciembre. A pesar de que intuía que el club podría sufrir problemas económicos, la realidad vivida esta temporada ha superado cualquier pensamiento previo que tuviera el técnico morado, que sopesa si seguir o no en el club para la próxima temporada.



¿Cómo valora la eliminación del Deportivo del ascenso de categoría a las primeras de cambio?

Hemos competido hasta el final. La eliminatoria -ante el Atlético Cirbonero-, desde mi punto de vista, estuvo bien en las cosas importantes y ellos fueron lo que son, un equipo fiable donde no conceden nada. Nosotros no fuimos fiables. Si no haces gol en 180 minutos, es que no mereces pasar. Además, la eliminatoria se decantó por pequeños detalles. Estuvo igualada, tuvimos muchas opciones y no pudimos meterlas.



¿Cómo se encuentran los jugadores tras ser eliminados y tras una dura temporada en lo extradeportivo?

Los chavales están jodidos. Hemos sufrido mucho este año, hemos trabajado mucho, hemos luchado y teníamos mucha ilusión. Nos vamos con la sensación de que no nos ganaron ellos, que lo hemos perdido nosotros. Nos reunimos para despedirnos y desearnos lo mejor. Del futuro del club, no sabemos nada; hay que solucionar la situación.



¿Seguirá siendo el entrenador del Deportivo la próxima temporada? ¿Contaría con el mismo cuerpo técnico?

Tengo una oferta de continuidad. Me lo ha transmitido el presidente. En Guadalajara estoy cómodo y muy bien, y creo que se pueden hacer cosas bonitas aquí, pero hay necesidades que hay que cubrir y darle una normalidad. No hay mucho que hablar porque está denunciada la situación. Respecto al cuerpo técnico, tenemos pendiente una reunión.



¿Se siente desilusionado o defraudado por lo acontencido en el club que ha marcado, sin duda, la temporada deportiva?

Deportivamente tenía mucha ilusión y mucha confianza en el proyecto que estábamos haciendo. Se ha demostrado que a pesar de las carencias de Navidad, cuando se nos fueron seis jugadores muy importantes y se nos lesionó otro muy importante como Guille Atance, y tal y como se quedó el equipo, hemos sido capaces de jugar play-off. Estoy convencido de que si hubiéramos seguido con una normalidad mínima habríamos peleado el campeonato. En ese aspecto, la temporada ha ido como yo esperaba, pero en lo extradeportivo ha sido sufrimiento, penalidades... Lo hemos pasado muy mal y ese aspecto lo hemos aprovechado a veces para sacar algo positivo de algo negativo. Ha habido un poco de todo y ha sido largo y duro. Ha habido momentos en los que hemos tenido que cubrir necesidades básicas como el poder tener la seguridad de que no te va a faltar de comer al día siguiente.



¿Cómo se transmite eso?

Cuando en Navidad hicimos lo que hicimos con el equipo, dejamos muy claro lo que había. Tengo un niño pequeño a muchos kilómetros y lo dije claro: no iba a estar tan lejos de él para perder el tiempo. Así que el que se quisiera quedar conmigo era para trabajar. Esa fue la teoría, pero luego, había que ir en el día a día a la práctica y solventando muchas diferencias y hay que encauzar a la gente. Entre todos lo hemos ido llevando como hemos podido.



Cuando en Navidad vio lo que ocurría en el equipo, ¿pensó que el proyecto se venía abajo?

Era un momento delicado y las sensaciones eran complicadas. Pero yo había hecho el equipo al completo y sabía lo que podía dar cada uno y lo que podíamos conseguir. A partir de una decisión personal de quedarse dentro de una situación difícil y precaria, tendríamos que convertirla en una situación positiva en cuanto al trabajo de querer llegar donde nadie contaba con nosotros. Teníamos que transformar los estímulos negativos del entorno y convertirlos en positivos para autoconvencernos de que iba a merecer la pena lo que estábamos sufriendo. Poco a poco a poco lo hemos ido manejando y la respuesta de los chavales ha sido magnífica. No tengo queja de nadie. Ha habido momentos mejores y otros peores donde un entrenador tiene que apretar, pero en el contexto total estoy agradecido y contento con los chavales.



Si finalmente sigue en el Deportivo Guadalajara, ¿cambiará mucho la plantilla?

El problema es que no sabemos qué Deportivo Guadalajara vamos a tener. Si fuese lo que ha mí me gustaría intentaría contar con el máximo de jugadores que hemos tenido e intentar buscar el nivel que nos gustaría, que es para intentar ser campeones en una Tercera cada vez más difícil. Pero es una respuesta que nos tiene que dar el mismo club.



¿Le ha defraudado alguien este año?

Cuando no manejas todo el entorno de una persona, uno tiende a equivocarse. Hemos tenido muchas dificultades. Se podrían haber hecho las cosas de otra manera y en la vida, al final lo que pierde todo son las formas. Ha sido un año muy difícil y no sé si me han defraudado, pero sí sé que nos han dificultado las cosas más de lo previsto.



¿Ha faltado diálogo por parte de la directiva?

Más que diálogo, lo que ha faltado es transparencia. En momentos puntuales que influyen directamente en la negatividad que podría llegarle al grupo desde fuera, el no tener la información correcta, nos ha hecho tener altibajos importantes en la unión del vestuario. Al final, lo hemos sabido manejar, pero nos ha dificultado bastante la marcha.



La afición ha terminado por responder y por venir a animar a su Deportivo Guadalajara

No puedo decir nada de la gente que ha venido. Los que han venido desde el principio y los que se han ido sumando, agradecerlo. Da pena que una ciudad como Guadalajara, donde hay muy buena afición, mucha más de la que ha venido, esté en la situación que está con el club por todas las circunstancias que ha vivido. Es entendible y solo deseo que sea cual sea el futuro del club, que se consiga esa unión otra vez, que es la única forma de llegar lejos porque en el fútbol, sin afición es imposible llegar.