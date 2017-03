César Montes, “decepcionado” por la eliminación en la Copa, pero “orgulloso del esfuerzo”

“Para nosotros, hacer una buena Copa era meternos en la fase final, disfrutar de este tipo de torneos que, por desgracia, no estamos acostumbrados”, señala el entrenador del Quabit Guadalajara.

El entrenador del Quabit Guadalajara, César Montes, lamenta la eliminación copera de su equipo, que estuvo a un paso de clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, pero señaló que “el Huesca se ha llevado la eliminatoria merecidamente. Allí nos ganó y aquí salió muy bien, cogió una renta y se sobrepusieron bien en los momentos que peor lo tenían, aguantando nuestro tirón, llevándose otra vez el partido”.

De igual forma, el técnico cordobés insistió en señalar que “nosotros lo intentamos, estuvimos con opciones por momentos, nos faltó quizá ponernos antes por delante porque lo estuvimos rozando durante prácticamente la mitad de la primera parte y nos costó muchísimo porque nos pusimos por delante casi al final. En ese caso quizá les hubiéramos apretado un poco más, pero aguantaron bien esos momentos y son justos vencedores”.

El viernes, en Liga

César Montes lamentó la eliminación, concretando que “es una pena y estoy algo decepcionado porque para nosotros, hacer una buena Copa era meternos en la fase final, disfrutar de este tipo de torneos que, por desgracia, no estamos acostumbrados. Teníamos esa ilusión, peleamos con todo lo que teníamos hasta el final, pero no fue posible. Estoy un poco decepcionado por no meternos en la fase final, pero muy orgulloso del trabajo de los jugadores que se han pegado una paliza en tres días contra un buen equipo. Ahora, sin respirar y sin tiempo, ya nos viene el viernes la Liga otro partido a vida o muerte contra un equipo, el Villa de Aranda, que está en la misma situación que nosotros. Espero que la afición nos ayude en este partido”.