El Alza roza la hazaña en la cancha del Ziérbana

Cuando terminó la primera vuelta del campeonato, los jugadores y el cuadro técnico del Alza Guadalajara se reunieron en el vestuario para marcar los objetivos para la segunda vuelta. Entre ellos, había uno que era prácticamente imposible y se concebía más como un sueño. Era ganar a los tres gallos de la categoría: Colo Colo, Ziérbana y Pinseque. Pues bien, después de haber conseguido derrotar a Colo Colo por 3-2, derrotar a Pinseque en su propio feudo por 5-6, el sábado, en tierras vizcaínas, a falta de 7 minutos para terminar el encuentro el Alza ganaba por 1-3 al Ziérbana.

El tercer gol había sido conseguido en una superioridad por expulsión de un jugador local. El milagro estaba mas cerca de hacerse realidad y se estaba tocando con los dedos. Pero a partir de aquí, la segunda tarjeta amarilla que veía Blecua por un agarrón a un contrario dejaba en inferioridad a los chicos de Isma Mínguez y el conjunto local conseguía el 2-3. Un minuto más tarde era Carlos Alonso el que tenía que abandonar la pista zierbanesa por ser expulsado por tarjeta roja directa dejando a su equipo en otra inferioridad numérica.



Los chicos se dejaron el alma defendiendo en inferioridad, pero cuando estaban a punto de conseguir que el equipo rival no pudiese hacer gol, cuando solo restaban 5 segundos para recuperar la igualdad, El Ziérbana mandaba el balón al fondo de las mallas consiguiendo el empate a 3 en el marcador. Lejos de hundirse, los alcarreños siguieron luchando incluso aguantaron otra inferioridad, no por expulsión, sino porque el Ziérbana optó por jugar con portero jugador lo que restaba de partido. Sin embargo, no encontrarían el gol de la victoria.