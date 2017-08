Guadalajara vibró y corrió con Ana Lozano

Guadalajara entera vibró con la atleta Ana Lozano en los Mundiales de Atletismo que se están celebrando en el Estadio Olímpico de Londres. La alcarreña participaba este jueves en la primera semifinal de los 5.000 metros como campeona de España de la disciplina y realizó una muy buena carrera, finalizando en décima posición en su serie con una marca de 15:14:23, rebajando su mejor marca personal en casi cuatro segundos.

Ana Lozano se quedó fuera de la final por tiempos, pero para la atleta de Guadalajara el éxito ya estaba asegurado al estar presente en un campeonato del Mundo tras un año extraordinario y en su cuarta internacionalidad con la selección española.

Al finalizar la prueba, Lozano declaraba a Televisión Española que “me he sentido bien, con ganas, competitiva y respondiendo a los ataques. Me voy muy satisfecha porque he corrido como quería”.

Una ‘semi’ lenta

La carrera no salió como esperaba la atleta alcarreña. Fue una semifinal algo lenta y Ana Lozano, que siempre estuvo muy bien posicionada en el grupo cabecero, tuvo que luchar contra un pelotón de atletas africanas –las mejores en la disciplina- con las que aguantó el ritmo hasta el último kilómetro. Ahí, la keniata Obiri y las etíopes Ayana y Teferi, junto con la británica Krumins, dieron el zarpazo definitivo, y Ana Lozano ‘solo’ tuvo opción de cerrar el grupo cabecero.

Aún así, gran éxito de Ana Lozano, que terminó décima de 17 atletas participantes en la primera semifinal y batiendo su mejor marca personal en la distancia con 15:14:23. La vencedora de su semifinal, la keniata Obiri, hizo un tiempo de 14:56.70 y las etíopes Ayana y Teferi, 14:57:06 y 14:57:23, respectivamente.

Mientras en Londres Ana Lozano mostraba su zancada y su sonrisa características, en Guadalajara miles de aficionados tanto en la capital como en la provincia estuvieron pendientes de la televisión para seguir la prueba tanto en sus domicilios como en distintos bares. En el caso concreto de Guadalajara un nutrido grupo de seguidores amigos de Ana se juntaron en el restaurante La Cruz Blanca de la capital, donde no pararon de animar a la atleta, que ha vuelto a dejar el nombre de Guadalajara muy alto en un año extraordinario.