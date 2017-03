Las bajas complican el partido del Deportivo ante el colista

Pascu, Martínez de Quel y Víctor Calarge cumplirán este sábado ante el Yuncos su ciclo de cartulinas –tal y como estaba planeado–, por lo que no estarán sobre el césped del Pedro Escartín. También será baja Luis Alberto por lesión y Guille Atance, que finalmente se pierde toda la temporada ya que tendrá que pasar por el quirófano. Serán las ausencias de un equipo, el Deportivo, que sigue sufriendo a la hora de confeccionar sus convocatorias y que está obligado a sumar tres puntos ante la visita del colista.

Llega al recinto deportivista el último clasificado, pero los morados no se fían. “Da igual el rival que sea, hay que competir, estar con ganas y tener acierto porque si no te puede complicar cualquiera”, explica el míster deportivista, Alberto Parras que avisa de que el Yuncos “sorprendió en su última salida –al San Miguel de Azuqueca– logrando un punto y si no estás concentrado te puede hacer daño. En esta categoría no te puedes fiar de nadie”. “Hemos recibido unos cuantos golpes que nos han hecho conocer bien lo que es la Tercera División y saber que el día que no compites te puede ganar cualquiera”, añade.

Sin embargo, los números del colista invitan a pensar sola y exclusivamente en el triunfo morado: dos victorias –Almansa y Mora– en los 28 partidos disputados, con apenas 19 goles a favor y 56 en contra, sumando 33 puntos menos que los de Parras.

El choque del Yuncos abrirá una semana decisiva para el Deportivo, ya que entre semana –miércoles o jueves– el equipo disputará el partido aplazado en su día por la nieve en Almansa y después visitará la cancha del Tomelloso, otro de los rivales directos. Son nueve puntos los que se ponen en juego y que podrían devolver a los morados a la zona de privilegio de la clasificación.