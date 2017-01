Más de seiscientos corredores en la San Silvestre seguntina

La ciudad del Doncel ha despedido hoy el 2016 con un excepcional el ambiente deportivo. Han sido más de seiscientos corredores de todas las edades los que se han acercado el Parque de la Alameda para participar en la VI Edición de la San Silvestre seguntina. A la hora convenida, las once de la mañana, Oscar Ruiz, periodista local, tomaba la palabra para darle ambiente y marcar los tiempos de la carrera.

La mañana era fría, pero los cero grados que hacían a las once de la mañana, no han amedrentado a ninguno de los participantes, mayor o pequeño. Además, fueron muchos los que hicieron gala de su buen humor, acudiendo a la carrera caracterizados con los más variopintos atuendos. La prueba doncelina fue cumpliendo todos sus hitos de manera precisa, y según lo previsto. Los primeros en salir eran los cadetes. Sucesivamente lo fueron haciendo el resto de los niños y niñas de la cantera, en diferentes circuitos, todos planteados en el entorno del Parque de la Alameda, y sobre diferentes distancias, en función de las edades de los corredores.

En meta, los niños recibieron su correspondiente camiseta, un detalle por parte de la organización y una bolsa de chucherías como recuerdo de este deportivo final del año 2016, además de los trofeos por mérito. Tomaron la salida más de 200 jóvenes 'runners' de entre tres y quince años. Además, a la llegada, todos repusieron fuerzas con un chocolate calentito.

En la categoría senior, fueron de la partida nada menos que 373 corredores, para completar una nómina total de participantes que superó los seiscientos, incluyendo a los niños, el récord hasta la fecha de las seis ediciones. Antes de salir, fueron muchos los que se animaron a felicitar el año deportivamente a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Sigüenza. Además, se grabó un mannequin challenge multitudinario. VER MANNEQUIN CHALLENGE.

Muy puntual, la carrera senior se inició a las doce y media de la mañana. Los corredores debían recorrer un circuito urbano de cinco kilómetros que atravesaba algunos de los monumentos y lugares emblemáticos de la ciudad, entre los que por supuesto no faltaron la Catedral o la Plaza Mayor. Dio la salida el alcalde de Sigüenza, y presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre. VER SALIDA DE LA PRUEBA.

El primero en cruzar la meta, como ha ocurrido en las tres últimas ediciones incluyendo ésta, ha sido el guadalajareño Javier Rosado (Velociraptor MP Twinner). Lo hizo con un fantástico tiempo de 16´37”. VER ENTREVISTA JAVIER ROSADO. “Me gusta la San Silvestre de Sigüenza. El recorrido es duro, me va bien”, decía el vencedor. Rosado intentará hacer doblete esta tarde en Azuqueca. “He salido fuerte y me ha seguido Javier Sanz, hasta que ha empezado la primera subida, en la que se ha quedado”, seguía Rosado que se marchó además contento con su tiempo, y con el flamante tercer puesto de su padre, “que está en el mejor momento de forma de su vida”.

En segunda posición se clasificó Javier Sanz Navares (Club Triatlón Guadalajara), con un tiempo de 17´26”. VER ENTREVISTA JAVIER SANZ. “Sabía que no iba a poder seguir a Rosado, pero he salido a jugármela, intentando correr con él de inicio. Al final se ha ido, me ha cogido su padre y, sufriendo mucho, a quinientos metros de meta, he logrado dejarle un poco hacer segundo”, contaba Sanz.

En tercer lugar llegaba el gran veterano que es José María Rosado (Velociraptor MP Twinner). VER ENTREVISTA JOSE MARIA ROSADO. “He salido a mi ritmo, sin obsesionarme con los primeros, a los que se que no puedo seguir. He mantenido bien, y al final he hecho tercero; así que contento por mí, y también por mi hijo, que ha vuelto a ganar”, decía José María, que este año se ha podido quitar la espina que tenía clavada en esta carrera, puesto que en 2015 no pudo correr y en 2014 “no hice buen papel”.

En féminas, la primera en cruzar la meta fue igualmente vencedora el año pasado, Beatriz Torija, que lo hizo en un tiempo de 23´40”. Segunda participación y segunda victoria para ella. VER ENTREVISTA CON BEATRIZ TORIJA. “Es una carrera preciosa. Corres entre monumentos. He disfrutado mucho de un recorrido en el que no me ha sido fácil imponerme, puesto que he mantenido el ritmo con mi novio, pero en ningún momento me he podido despegar de mis perseguidoras”, declaraba la campeona.

El mejor seguntino este año ha sido César Medina, que llegó en un tiempo de 17´48”. “He marchado siempre delante, tercero y cuarto, en el primer. Hubo un momento en la carrera en el que quedé en tierra de nadie. En todo caso, he corrido muy a gusto, con buenas sensaciones, lo que me ha permitido ser cuarto de la General, tercero en categoría Senior y primer local. Al final, por el hecho de correr en casa, tienes ventaja, conoces el circuito, cuando las calles pican para arriba y donde, porque entreno en ellas. Además, ha sido emocionante comprobar que la gente, muchos chavales y compañeros del Club Deportivo Sigüenza, me animaban gritando mi nombre durante el recorrido. Me han dado mucha fuerza, la verdad. Después de estos años de rodaje, la carrera tiene ya un poso, por lo que hay que felicitar a la organización”, decía Medina esta tarde.

A partir de las dos de la tarde, llegaba el momento de la entrega de trofeos, en el que además los múltiples patrocinadores de la carrera, entre los que se contaban muchas empresas locales, habían donado diferentes regalos. Los primeros en recogerlos fueron los niños y niñas de la cantera. Después, recogieron el testigo las categorías senior. En la entrega de trofeos estuvieron presentes miembros de la Corporación Municipal, encabezados por José Manuel Latre, así como representantes de las empresas patrocinadoras.

La carrera la han organizado el Club de Atletismo de Sigüenza y el Ayuntamiento de Sigüenza, contando con el apoyo de decenas de empresas locales y de la Diputación Provincial de Guadalajara. Para José Manuel Latre, “nuestra San Silvestre va a más cada año, por lo que felicito a la organización y patrocinadores de este evento que se está convirtiendo poco a poco en un clásico de nuestra Navidad y, desde luego, en una inmejorable manera de despedir el año deportivamente”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Julián Barrero, daba las gracias “a todas las personas que han hecho posible la carrera por su esfuerzo, desde los integrantes del Club de Atletismo Sigüenza, cuya organización ha sido impecable, hasta los miembros de Cruz Roja, de Protección Civil y de la Guardia Civil que le han dado el debido soporte logístico y de seguridad al evento”. Barrero terminaba la entrega de premios deseando un “feliz y deportivo 2017 a todos los seguntinos