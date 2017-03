Un fin de semana de competición completo para la Sala de Armas Guadalajara

En el Campeonato de España sub 23, celebrado en Amposta el sábado, tomaron parte en categoría femenina dos competidoras del Sala de Armas Guadalajara: Ada Jiménez, Danae Calvo y Elvira Tornero. Ada y Danae no consiguieron clasificar tras la poule, a pesar de haber desarrollado una muy buena esgrima. No fueron suficientes el trabajo en la distancia de Ada ni la velocidad en la flecha de Danae para conseguir pasar al cuadro de 32. Elvira consiguió la clasificación a directas, con un planteamiento muy disciplinado de cada asalto. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria a 15 tocados, no entrando de esta manera, y por muy poco, dentro de las 32 mejores de la jornada.

El SAGU también participó en el ranking del circuito nacional de veteranos, representado por Claudio Reig y José A. Vázquez en espada. Claudio, gracias a su fuerte brazo y al buen hacer adquirido durante toda una vida practicando este arte, logró disputar los octavos de final, consiguiendo como siempre ser toda una inspiración para todo esgrimista en particular, y deportista en general. José consiguió un nuevo puesto en el podio tras caer en semifinales con un Alonso realmente inspirado, compartiendo así el bronce del torneo.

Jose A. Vázquez tomó parte también en la disciplina de florete, arma con la que clasificó en séptima posición, tras completar una muy buena poule y superar una directa. Sin embargo, Villadoniga se impuso por un resultado de 10-5 en el combate de cuartos de final.

Finalmente, los más estuvieron en el torneo de Ranking de menores disputado en Ciudad Real. Alejandro Ramos se alzó con el bronce en la categoría de menores de 8 años, sumando una medalla más a las que ya ha conseguido esta temporada. Gonzalo Yagüe no pudo obtener la victoria en una final muy apretada, consiguiendo la plata de la categoría de menores de 10 años. Su hermano, Ángel Yagüe, perdió la directa que le daba acceso al podium, terminando su participación en los cuartos de final.