César Montes: “Me queda un sabor agrio por el final del partido”

“La mayoría de los partidos de esta temporada serán así. El Benidorm demostró que es un gran equipo. Sumamos un punto, pero se nos queda un cierto sabor agridulce porque a falta de poco tiempo llevábamos varios goles de ventaja, que no supimos aprovechar, pero es cierto que el Benidorm hizo un gran partido. Llevó la iniciativa en la primera parte y su portería estuvo fabulosa, pero al final no pudimos conservar esos goles que llevábamos de ventaja. El empate se puede considerar justo, pero es una lástima porque al final no pudimos matar el partido. Por eso me queda una sensación más agria que dulce tal y como se desarrolló el partido con este final. Una de nuestras armas es correr. En otros partidos tuvimos la suerte de cara y en esta ocasión no nos sonrió, pero el equipo se dejó hasta la última gota de sudor, por lo que estoy muy orgulloso por el esfuerzo de mis jugadores. La afición, con lo que se tiene que quedar, es que aquí se va a ver un espectáculo de primer nivel como se ha podido comprobar con equipos de categoría a los que les vamos a plantar cara y vamos a pelear siempre. En estos partidos tan igualados, unas veces caerá el resultado de nuestra parte y otras, no, pero nuestras señas de identidad es la lucha y no bajar nunca los brazos”.