El Azuqueca empieza el año perdiendo en Almansa

El Azuqueca no empezó bien el año al caer derrotado ante un rival directo como es el Almansa. El equipo de Manolo Alfaro lo intentó pero no supo aprovechar sus ocasiones y se llevó una derrota por 2-0 que lo aleja de la zona alta de la tabla.

La primera parte fue bastante igualada con los dos equipos mostrando buenas maneras con un dominio alterno y pocas ocasiones. El Almansa supo aprovechar la suya y el Azuqueca a punto estuvo de hacerlo, pero en el minuto 29 el gol de Roberto fue anulado por fuera de juego.



Comenzaba el partido y, en el minuto 8, el primer acercamiento peligroso fue para los almanseños. Tras un buen centro de Iván Henares, no llegó por muy poquito en primer lugar Alexandre y más tarde Paco Tomás. Dos minutos después, respondieron los alcarreños con su primer disparo en el que el Broton probó fortuna y con poco acierto atrapando Juanma sin peligro. En el minuto 19, el cuadro azudense disfrutaría de una segunda ocasión con un disparo de Javi Martín que se marcharía alto.



Sin embargo, sería el Almansa el que se pondría por delante en un saque de esquina botado por Alexandre y en el que meta Javi Alonso no acertaba a atajar el esférico y Paco Tomás de cabeza colocaría el 1-0 en el marcador. A raíz del tanto, el Azuqueca insistió aunque después de que se le anulase el gol, el encuentro fue muy abierto con llegadas por parte de ambos contendientes pero sin peligrosidad ninguna.



En la segunda mitad el equipo alcarreño salió dispuesto a acortar distancias, dispuso de ocasiones claras pero unas veces por error de los delanteros y otras por acierto del meta Juanma no inauguró su marcador. El Azuqueca tuvo más oportunidades en los segundos 45 minutos ante un Almansa que, aún así, tuvo controlado el choque.



En el minuto 50, una falta peligrosa a favor de los visitantes fue lanzada alta por Roberto. Minutos después, Setién lo intentó a la contra con un chut que también se marcharía. Así en el minuto 62, Faura en jugada personal se fue hacia la meta de Javi Alonso y en el camino se encontró con varios contrincantes hasta que cayó al borde del área. El árbitro se dirigió hacia el punto fatídico a pesar de la protestas. Parra transformaría la pena máxima colocando el definitivo 2-0.



Los azudenses adelantaron líneas. Herranz, en el minuto 76, lo probó desde lejos pero su intento se toparía con un defensa que desviaría el disparo a corner, en dicho saque de esquina el remate de Pancorbo acabó en las manos de Juanma. Los almanseños salieron con peligro a la contra y, en el minuto 80, Iván Henares remataría a las manos de Javi Alonso. Acto seguido, el Azuqueca pudo recortar distancias en la ocasión más clara del partido. Carrasco, en el mano a mano, ajustó tanto su remate que se marchó más allá del palo largo, sin embargo, el marcador no se movió (2-0).