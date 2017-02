El Quabit Guadalajara no fue oposición para un Barça que resolvió en el primer tiempo

El Quabit Guadalajara no pudo hacer frente a los pronósticos y cayó derrotado por 32-21 en el terreno de juego del FC Barcelona Lassa, el líder de la Liga Asobal.

El partido, correspondiente a la jornada número 17, comenzó a decantarse muy pronto a favor del conjunto azulgrana y en el tiempo de descanso ya doblaba a los alcarreños en el electrónico (18-9).



En la primera mitad, los hombres de Xavi Pascual no necesitaron mucho para encontrar espacios en la defensa visitante, de hecho, el Barça jugó una primera parte claramente a medio gas, no solo el marcador les era favorable, sino que con muy poca cosa el Barça era capaz de encontrar tiros claros.



Más allá de los problemas en defensa, el Guadalajara empezó bien el partido en ataque, tuvo alguna acción clara y las exclusiones que tuvo el Barça le mantuvieron en el encuentro durante los primeros diez minutos (6-2). A partir del minuto 10, el Guadalajara empezó a colapsarse en ataque, y las buenas intervenciones de Borko Ristovski permitieron al Barça aumentar la renda un gol cada cinco minutos (12-6 en el minuto 15, 14-7, en el 20 y 18-9 al descanso).



En la segunda mitad el partido se mantuvo en la baja intensidad el Barça no apretó el acelerador en ningún momento y el intento de reacción inicial del Guadalajara fue frenada por la gran actuación del guardameta del conjunto catalán. Sí que hay que destacar, la mejora en ataque del equipo visitante, que tuvo opciones claras siempre que el equipo era capaz de conectar con el pívot. Aún así, en las buenas ocasiones siempre aparecía un brazo o una pierna de Borko Ristovski para sacar el balón.



Tras los cinco minutos de la segunda mitad, los visitantes pudieron aguantar el marcador, incluso recortaron en un gol la diferencia (19-12), gracias en parte, a los 6 goles de José María Márquez.



Pero el Barça subió un poco el ritmo en ataque y volvieron las ocasiones claras para los catalanes. Fue entonces, cuando el Barça pudo distanciarse un poco más en el marcador hasta llegar a los 12 de diferencia con el 28-16 en el electrónico, a falta de diez minutos para el final. Al final de los 60 minutos, el marcador reflejaba el 32-21 que daba la victoria a los locales