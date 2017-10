El Socuéllamos pondrá a prueba la recuperación del Deportivo

Socuéllamos-Deportivo

El Depor afronta el domingo (12.00 horas) una nueva jornada liguera en el Paquito Jiménez –“uno de los campos más difíciles de la categoría”, según Guti, capitán del equipo– ante un equipo, el Socuéllamos que está confeccionado para luchar por el ascenso. “Va a ser un buen termómetro para ver cómo estamos”, insiste e el capitán. Los morados cumplen una excelente racha de cinco victorias consecutivas.

Marchamalo-Villarrubia

Nueva cita para el CD Marchamalo en La Solana y nuevo intento para tratar de sumar tres puntos y salir de la zona peligrosa de la tabla. El cuadro gallardo recibe este domingo al Villarrubia (17.00 horas), tratando de hacer buena esa dinámica que le ha llevado a sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos (triunfo ante el Manchego y empate contra el Pedroñeras).

El rival del domingo no ha ganado nunca en La Solana, aunque el equipo ha ido en progresión en las últimas temporadas y en la pasada a punto estuvo de meterse en el play-off por el ascenso. Aldo será baja en el cuadro de Toñín Lozano, ya que no se ha recuperado del esguince que sufrió en el choque contra el Pedroñeras y seguirá siendo baja Dani Martín, que apura sus últimos días de recuperación. Se suma a la convocatoria Dani Ro que no jugó por enfermedad la pasada semana pero que sí lo hará ante el Villarrubia.

CD Pedroñeras-CD Azuqueca

Con la baja de Tena por sanción (al cumplir el ciclo de cartulinas) y de Zamora por lesión (será operado de una rodilla la próxima semana), afronta el CD Azuqueca una nueva jornada liguera. Los de Antonio Acosta visitan el domingo (17.00 horas) el Municipal de Las Pedroñeras donde les espera un equipo que solo ha ganado un partido en lo que va de temporada (al Atlético Ibañés).

Sin embargo, el cuadro azudense no termina de arrancar en este curso 2017/2018. Estaba llamado a situarse entre los grandes del grupo, pero solo ha podido sumar dos triunfos en las diez jornadas que se llevan disputadas. Su última derrota, en Albacete (2-1) ha cortado en seco la que parecía la reacción definitiva tras el cambio de entrenador y el objetivo se centra exclusivamente en sumar los tres puntos el domingo.