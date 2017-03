Filipe Martins cumple su sueño en el Quabit Guadalajara

El sábado, ante el Valladolid fue la gran sorpresa en el Quabit Guadalajara. Filipe Martins debutó con el equipo y cuajó una excelente actuación. El pivote portugués (30 años), llegaba a mitad de semana del Palma del Río y se incorporaba a la disciplina de César Montes. Con apenas dos sesiones de preparación se vistió la camiseta morada y demostró en el partido mucha calidad en el pivote. Este miércoles era presentado oficialmente a los medios de comunicación.

“Estoy muy feliz por jugar en Asobal, era un sueño para mí y lo he cumplido”, explicaba el jugador que lleva siete temporadas en el balonmano español (Lanzarote y ARS Palma del Río), aunque nunca en la máxima categoría. Martins que ha firmado hasta final de temporada se define como “muy luchador” en el pivote y tras conocer a sus nuevos compañeros no duda que “el equipo va a hacer una gran temporada. Hay jugadores muy buenos y aunque tenemos que ir partido a partido, creo que no vamos a sufrir”.

Filipe Martis ya coincidió durante dos temporadas con Montes y con Padilla en el club cordobés.