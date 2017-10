Guti: “Las sensaciones son buenas para prolongar la dinámica positiva”

“Estoy contando con minutos que es lo que queremos todos los jugadores y el equipo está en una buena línea de resultados y de juego. Es algo para estar contento e ilusionado”, dice el de Marchamalo

Guti también analiza ese liderato de los morados. “Siempre gusta estar lo más alto de la clasificación”, destaca, pero añade que “de todas formas no deja de ser anecdótico porque estamos alcanzando el primer tercio de la temporada. Si estuviésemos en la jornada 38, sí sería algo importante, pero ahora es solo una anécdota porque hay que tener los pies en el suelo y saber que nos queda mucho camino por delante. Aunque está claro que ahora es el momento de disfrutar porque nunca sabe uno cuando van a venir las vacas flacas”.

El jugador deportivista está convencido de que el equipo aguantará muchas jornadas en la zona noble. “Estamos con mucha confianza en nuestro juego y las sensaciones son muy buenas para alargar el mayor tiempo posible esta dinámica. Además, desde el primer momento sabíamos que el proyecto iba a ser ambicioso e interesante este año. La formación de la plantilla se vio un poco retrasada por las circunstancias, pero el cuerpo técnico y la directiva hicieron una plantilla competitiva y de bastante nivel y estamos capacitados para todo. Hay que ser muy ambiciosos y pensar a lo grande”. No obstante, puntualiza que “el vestuario está tranquilo y sabe que aquí lo que cuenta es el día a día porque cuando sacas pecho, te lo pueden hundir en cualquier momento”.

De todas formas, la fiesta no es completa para los morados. Y es que a pesar de la buena trayectoria del equipo, la afición no termina de responder. El capitán se muestra claro y afirma que “está claro que se está viviendo una situación complicada para el club y la afición y queremos agradecer a todos los que nos apoyan en casa y fuera y por mi parte, me gustaría decirles que si puede ser que dejen a un lado las diferencias que tengan con la directiva y que apoyen al equipo porque al final, saldremos beneficiados todos. Estoy seguro de que no vamos a decepcionar a los que vangan a vernos”.