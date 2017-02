Page ofrece a Cospedal retomar el diálogo institucional para abordar la reforma del Estatuto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado hoy su deseo de que se pueda retomar “un cierto diálogo institucional” con María Dolores de Cospedal ante la decisión de seguir siendo presidenta del Partido Popular castellano-manchego anunciada ayer. Tras mostrar su “respeto” y lamentar que hasta ahora no haya habido mucha ocasión de hablar con la también ministra de Defensa, el presidente regional le ha brindado la puerta de su despacho “porque hay mucho que debatir, como la reforma del Estatuto de Autonomía, y otros asuntos que afectan a la sociedad regional y nacional”.



Asimismo, ha mostrado su confianza en que “no se utilicen los instrumentos del Estado ni el Gobierno de España para hacer campaña y partido político porque eso sería grave”, y ha alertado del problema que supondría “la desmemoria” en Castilla-La Mancha, “que la gente olvidara lo que ha pasado en los últimos años”, de manera que ha garantizado “no ser el más disgustado” por esta decisión de la que -ha asegurado- “no estoy detrás”.



Así lo ha indicado este miércoles en Toledo durante la inauguración del foro de debate ‘Enclave Digital’, un encuentro para dialogar sobre las cuestiones más acuciantes del panorama nacional y regional organizado por El Digital CLM, que en esta primera edición ha protagonizado el presidente castellano-manchego ante cerca de doscientos invitados, entre los que se encontraban miembros del Ejecutivo regional, y autoridades locales, provinciales y regionales, así como representantes del mundo empresarial, académico, y parlamentario.



Por otro lado, y respondiendo también a las preguntas planteadas por los periodistas Esther Esteban, Victoria Prego y Carmelo Encinas, García-Page se ha referido también a su cerrada defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, “que no son distintos a los de España”. De esta manera, ha insistido en su intención de permanecer en la región, “porque estoy centrado en mi tierra, aunque defender sus intereses me obliga también a tener opinión y voz en Madrid. Los intereses de mi tierra se defienden en Madrid, en Bruselas y muchas veces en otros sitios del mundo”, ha apostillado.



Una actitud, ha proseguido, que no se puede confundir “con ningún tipo de ambición ni escondida ni disimulada”. En palabras del propio presidente, “estoy centrado en mi tierra, estoy muy ilusionado, y noto un cariño tremendo de la ciudadanía”, que va parejo a la “reconstrucción importante que estamos administrando después de los últimos años de Cospedal”.



El independentismo es un callejón sin salida



En otro orden de cosas, y en referencia al pulso nacionalista, el presidente regional ha dejado claro que “apostar porque España es un país plurinacional no es de izquierdas”, y ha reiterado que “España es lo que es, una nación todo lo plural que queramos, pero solo una. Nación plural sí, pero no una pluralidad de naciones, que es algo totalmente distinto”.



Asimismo, ha sentenciado que el independentismo “está conduciendo a la sociedad catalana a un callejón sin salida. Ellos saben que no hay lugar para independentismo en España ni en Europa. Es una forma más de populismo”.



Evitar la competencia desleal entre autonomías



Durante el foro de debate también ha habido tiempo para tratar sobre armonización fiscal. Para García-Page, es el momento de plantear dos cosas que van unidas, el modelo financiero de las autonomías, “que gestionamos el 28% de la tarta” y el modelo fiscal.



Por ello, ha indicado que deben ponerse “en coalición”, al tiempo que ha advertido sobre la posibilidad de que algunos impuestos vuelvan a ser gestionados por el Estado para evitar el ‘dumping’ y la competencia desleal entre autonomías. En su opinión, “es absurdo que en una Unión Europea donde jugamos al mercado libre nos levantemos barreras fiscales en las autonomías”.



En referencia específica a la vecina comunidad de Madrid, García-Page ha advertido que “empieza a no tener sitio y nosotros tenemos todo en el del mundo”, al tiempo que ha reconocido que parte del crecimiento de Castilla-La Mancha “se debe a que crece Madrid. Si a Madrid le va bien, a nosotros nos viene bien”, ha asegurado, no sin destacar también que en Castilla-La Mancha “ofrecemos el mayor margen de ayudas para la instalación de empresas y contratación laboral”, lo que se traduce en un importante crecimiento empresarial.