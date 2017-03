Torrecilla denuncia que al Estado ya le sirven hasta las previsiones de lluvia para aprobar trasvases

Ya es una realidad: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado un trasvase desde la cabecera del Tajo al Levante de 20 hectómetros cúbicos (hm³) para este mes de marzo. Lo que el lunes parecía una amenaza, sobre todo si se tiene en cuenta que el último trasvase se aprobó hace apenas 15 días, el martes se convirtió en una realidad.

A la hora de tomar la decisión, el Ministerio ha tenido en cuenta el informe emitido por la Dirección General del Agua el pasado 9 de marzo. En él se indicaba que el volumen de agua almacenado en los embalses de Entrepeñas y Buendía a 1 de marzo era de 403,9 hm³. Este volumen sitúa los pantanos en nivel 3, permitiendo al Ministerio autorizar trasvases de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes.

Además, según publica el boletín Oficial del Estado (BOE), el travase se autoriza teniendo en cuenta “los volúmenes de existencias en los embalses (...) así como las aportaciones previsibles para los próximos meses”, una afirmación que indigna al presidente de los municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla. “Lo peor es que se trasvasa con previsiones”, lamenta. “Dicen que esta primavera va a llover, pero ese es un argumento de necios. Primero tendrá que llover y luego habrá que aprobar los trasvases”.

Torrecilla también señala otra trampa. El informe de la Dirección General del Agua indica la existencia de 403,9 hm³ a fecha de 1 de marzo. Sin embargo, a esa cantidad habría que descontar los 20 hm³ aprobados hace apenas 15 días, que todavía no se han derivado. “Ahora mismo le debemos al trasvase 40 hectómetro cúbicos”, recuerda el presidente de los ribereños.

Otro factor a tener en cuenta es que la noticia llega cuando con la cabecera del Tajo al 18 por ciento, mientras que la cuenca del Levate “está al doble y lleva tres inundaciones en este invierno (...) El Ministerio maneja e interpreta la Ley de una forma que no entiende nadie”, protesta Torrecilla. “Esto es una tarifa plana de agua. Todos los meses les dan 20 hectómetros de agua. Si los quieres usar bien y si no, pues no, pero ellos se los envían”.

El presidente de los ribereños vuelve a pedir voz y voto para los municipios de la cuenca cedente a la hora de aprobar trasvases. “Ahora ni siquiera podemos decir que no nos parece bien”. Además, vuelve a advertir que “el verano pinta muy mal porque ya estamos 50 hectómetros por debajo de lo que estábamos el año pasado a estas altura”.