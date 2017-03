Tres alcarreñas testimonian la lucha de la mujer por la igualdad en el 8 de marzo

Lourdes Tamayo, Teresa Quiles y Beatriz Gómez se han convertido esta tarde en protagonistas del Día Internacional de las Mujeres en Guadalajara. Tres mujeres emprendedoras, entusiastas, curiosas y con inquietudes que con sus testimonios visibilizaron las historias de muchas otras mujeres que, como ellas, trabajan día a día, superan barreras, cumplen objetivos y alcanzan metas en el ámbito social, empresarial y deportivo dejando clara su valía y su capacidad.

Cada una de ellas aportó unas pinceladas de su vida que demuestran que han conseguido hacerse un hueco en un mundo que, tradicionalmente, estaba reservado para los hombres, pero sin dejar de ser conscientes de que hay que seguir luchando para conseguir la igualdad. Sus palabras, llenas de sentimiento, experiencia y verdad, fueron escuchadas con gran atención por todos los asistentes que llenaron la Sala Tragaluz del Auditorio Buero Vallejo para conmemorar este 8 de marzo de 2017, entre los que se encontraban representantes políticos, militares, empresariales y sociales de la provincia.

Esta vez fue el Ayuntamiento de Guadalajara el que ejerció como anfitrión en este acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que realizan de forma conjunta Subdelegación, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades. Las cuatro instituciones estuvieron representadas por el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez; el alcalde, Antonio Román; el presidente de Diputación, José Manuel Latre, y el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo.

El acto, presentado por la periodista Rosa San Millán, contó también con la actuación de dos hermanas pianistas, Patricia y Pilar Vacas, que amenizaron un acto dinámico y especial.

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, en representación de las cuatro instituciones tomó la palabra para dejar claro que esta “batalla” por la igualdad de la mujer sería incalcanzable sin la unión de todos. A su juicio sería “injusto” decir que no se ha avanzado nada, aunque es consciente de que aún queda mucho por hacer para lograr que la igualdad sea efectiva. Y el camino para ello, dijo, radica en la sensibilización y la educación, especialmente, con las generaciones más jóvenes que conformarán la sociedad del mañana. Según Román, debemos ser optimistas, apoyarnos en los avances conseguidos para coger impulso y lograr nuevas metas, pues afirmó que se han conseguido avances, aunque estos no se hayan sido al ritmo esperado. El alcalde aseveró que el empoderamiento femenino sigue siendo el gran desafío.

Antonio Román insistió en que “debemos alentarnos” y no desmotivarnos en este 8 de marzo en el que hay más mujeres trabajando, pero, sin olvidar, a todas las que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, víctimas de la lacra social de la violencia de género. Por eso, la corresponsabilidad, la conciliación, el acceso de las mujeres al trabajo, la eliminación de la brecha salarial y la lacra social de la violencia de género deben marcar, insistió, la hoja de ruta para el futuro. Porque, dejó claro, que España no puede permitirse el lujo de desaprovechar al 50 por ciento de su sociedad. El primer edil capitalino terminó sus palabras de este acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres llamando a la unidad para conseguir una sociedad de progreso.