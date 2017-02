'Atrápalo' promociona vuelos a Guadalajara (la nuestra, no la de México)

"Leyendo hoy domingo el País digital, me sale un anuncio insertado por atrapalo.com donde ofrecen vuelos desde Guadalajara a diferentes ciudades, Madrid incluida. Estos son los enlaces. Quizá los retiren cuando se den cuenta del error, además que las fotos que salen no corresponden con nada de Guadalajara". Un lector de Nueva Alcarria ha amanecido este domingo con una sorpresa: se puede viajar en avión a Guadalajara. Pero la nuestra. La de Castilla-La Mancha. No la de México.

Lo primero que pensamos era que el lector era el equivocado y que, quizás, no sabía que hay una Guadalajara mexicana. La imagen del buscador de viajes es, sin duda, la de la plaza de esta ciudad azteca. Pero el texto, eso sí, corresponde a la castellano-manchega:

Guadalajara, ciudad y municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, fue fundada por los Árabes entre el VIII y IX siglo y pasó a los Cristianos en 1085.



Lugares de interés:

Por su historia, la ciudad cuenta con varios monumentos de origen árabe, como el Alcázar Real, del siglo XIII, residencia de los reyes castellanos hasta el siglo XV. Se debe a los árabes también el Puente sobre el río Henares, destruido en gran parte durante la Guerra de Sucesión y reconstruido durante el siglo XVIIII. Destacan también muchos conventos e iglesias, como las de San Ginés, San Francisco, Santiago, además del Palacio de los Duques del Infantado, actualmente sede del Archivo Histórico y del Museo Provincial.



Qué hacer:

Podrás disfrutar de unos cuantos parques naturales que rodean la ciudad, como El Clavín, con cuevas y vista panorámica, así como de numerosos parques y jardines, por ejemplo el Parque de la Concordia. También podrás contemplar el magnifico estilo mudéjar, muy común en Guadalajara y característico por ejemplo de la Concatedral de Santa María.

Pues bien, se trata, como bien señalaba el lector, de un error de la web de viajes 'Atrápalo'. Su buscador te recomienda viajar desde Zaragoza, Barcelona o Girona, entre otros, con precios desde los 49 euros hasta los 412. En cuanto se hace la búsqueda, sale una pantalla que señala que ese destino no se encuentra. Resulta que en los últimos días no ha surgido de la nada un aeropuerto en Guadalajara. Habrá que seguir saliendo desde Barajas.