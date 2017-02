El efecto Equisoain frena al Quabit Guadalajara

Los alcarreños se complican la vida en la categoría con este resultado. Son ahora antepenúltimos con 12 puntos, a sólo dos de la primera plaza de descenso a la División de Honor Plata.

Los de César Montes sabían que los anfitriones saldrían extramotivados con el nuevo preparador pero no pudieron evitar que los alicantinos estuvieran por delante en el electrónico desde que Carlos Grau estableciera el 1-0 a los 37 segundos de partido y hasta el silbido final. Desde entonces, tocó jugar a remolque y los minutos eran una losa cada vez más grande según avanzaban.

Un parcial de 3-0 colocó al Benidorm tres arriba en el minuto 10: 6-3, las rentas anfitrionas fueron in crescendo hasta alcanzar la pausa con la máxima diferencia. seis arriba para los de Zupo: 18-12. El dispositivo defensivo del Quabit no podía detener la hemorragia, Benidorm carecía de freno con los dos David: Cuartero y Jiménez especialmente efectivos. El Pabellón no se lo creía, era una fiesta.

Mejor imagen, pero no el resultado

En los segundos 30 minutos, el Quabit Guadalajara trató de reducir la desventaja pero como mucho se acercaba a 4 goles. El chileno Esteban Salinas, junto al argentino Pablo Ariel Simonet (genial a lo largo del compromiso) y al cubano Guillermo Corzo mantuvieron a raya a un Guadalajara en el que brillaron: los dos José María: Máquez (6 goles de 9 lanzamientos) y Bozalongo (6 de 7).

Las 13 intervenciones positivas de Jota Hombrados en la portería alcarreña superaron las 9 del meta local Mijuskovic pero no lograron evitar la derrota de un Quabit que se llegó a poner a tres goles: 29-26 cuando restaban poco más de 4 minutos para la finalización del choque, sin embargo, Cuartero y Corzo dejaron a buen recaudo la cuarta victoria de la temporada para el colista Balonmano Benidorm que se queda a sólo tres puntos de los alcarreños.

El Quabit Guadalajara ólo ha podido sumar una victoria lejos de su cancha, sus dos únicos puntos como visitante provienen de la victoria ante Ciudad Encantada en la cancha conquense de El Sargal. En la próxima jornada, los de César Montes reciben a Recoletas Atlético Valladolid en el David Santamaría, el sábado.